Coque Malla, santo y seña

Dios mío! Una semana sin escribir nada! Habrá alguien ahí? Les seguirán gustando mis canciones a la gente? Volverá alguien a mis conciertos?». Con estas líneas saludaba a sus seguidores Coque Malla hace dos días en sus redes sociales para anunciar que volvía a la carretera con su gira 'Santo Tour' y que su próxima estación era el Festival Metrópoli de Gijón. Asturias es una tierra con la que mantiene un estrecho vínculo personal y así lo expresaba en su 'post' al reconocer que tocar aquí era para él siempre «muy especial». Lo demostró ayer en el Escenario Central del recinto ferial Luis Adaro con un concierto que fue ante todo una explosión de magnífica energía eléctrica y de auténtico rock'n'roll.

Desde su salida a las tablas, con su comedida chulería, el perfil decidido y el primer rasgueo a su guitarra, el músico madrileño dejó claras sus intenciones de que venía a darlo todo o más exactamente: todo lo que es capaz de dar en sus directos uno de los artistas más competentes y honestos del panorama rockero en castellano. Temas de su nuevo álbum 'El último hombre de la tierra' fueron combinándose con canciones -no muchas- de sus anteriores trabajos y temas señeros de su etapa en Los Ronaldos.

Abrió el concierto con 'Escúchame', de su nuevo disco, y aprovechó para presentar directamente a su banda, para enlazar después con 'She's my baby'. El efecto lunes hizo que, aunque animado, el recinto no estuviese tan lleno como en las sesiones del fin de semana. «Buenas noches, Gijón, es un placer estar en Asturias y agarraos, que vienen curvas», advirtió. Y cumplió. Tras recordar su último concierto, «solito en el Botánico», ofrecio 'Lo hago por ti', 'Quiero volverte a ver', 'Berlín' o 'La carta', alternando momentos íntimos con puro rock and roll. Dedicó 'Pétalos y sonrisas' a su hermano Miguel y después echó 'Una mirada al retrovisor' con algún tema de Ronaldos. Aplaudidísimo.

