Los abogados del país se ponen rockeros por una causa solidaria Punto G, del despacho Garrigues. La letrada gijonesa María González Fornos lidera una de las bandas y compite con despachos como Garrigues y Uría Menéndez

Los principales despachos nacionales e internacionales de abogados del país, con firmas tan presentes en Asturias como Garrigues y Uría Menéndez y con la abogada gijonesa María González Fornos liderando la banda de CMS Albiñana y Suarez de Lezo, compiten este jueves en la X edición del Rock&Law, un concurso benéfico que por sexta vez se celebra en Madrid, aunque el año pasado se celebró en Barcelona, donde se lograron recaudar entre las entradas y las aportaciones de colaboradores más de 71.000 euros.

El lugar elegido este año es el Autocine del Real Automóvil Club de España (RACE) de la capital y la fecha, mañana 5 de julio, a partir de las 20.30 horas. La iniciativa, nacida en 2009 en Lisboa, es cada año un nuevo éxito, tanto por su enorme espíritu solidario como por la calidad musical de los grupos que participan. Como en las anteriores ediciones, la recaudación va destinada a una ONG, en este caso a la Asociación Debra Piel de Mariposa, que busca mejorar la calidad de vida de las familias que tienen en su seno a alguien afectado por esta enfermedad genética, degenerativa y sin cura, que provoca una extrema fragilidad en la piel. Este año competirán sobre el escenario Control de Cambios (Despacho CMS Albiñana y Suarez de Lezo); Imperio de la Ley (un grupo conformado por abogados del Estado); Members of the bar (Despacho de Baker Mckenzie); Mind the gap (Despacho de Gomez Acebo&Pombo); Punto G(Despacho de Garrigues); The Loite Band (Despacho de Deloitte Legal); The rocking houses (Despacho de Cuatrocases) y Tipos de interés (Despacho de Uría Menéndez) El presentador del acto será el actor y presentador de televisión Toni Garrido y habrá autobuses gratuitos desde el centro de Madrid, Plaza de Colon y Estadio Santiago Bernabéu.