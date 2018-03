AC/DC recupera el casete Angus Young toca en un concierto en Lisboa. / PATRICIA DE MELO MOREIRA (AFP) La formación australiana pondrá a la venta 2.500 copias en cinta de 'Back in Black', el tercer disco más vendido de la historia R. C. Miércoles, 28 marzo 2018, 01:20

En plena fiebre de ventas de vinilo, el grupo australiano AC/DC ha querido ir más allá y recuperar otro formato de reproducción en teoría obsoleto: el casete. La formación roquera sacará 2.500 cintas en edición limitada de 'Back in Black', el tercer álbum más vendido de la historia. La edición limitada saldrá a la venta el 21 de abril.

Para los seguidores de la banda puede ser una gran oportunidad de alcanzar a tener otra edición de uno de sus discos más buscados. Después del éxito de 'Highway to Hell'(1979), volvió a la banda el vocalista Brian Johnson (su predecesor, Bon Scott, había muerto ahogado en su propio vómito el 19 de febrero de 1980). Además, de 'Back in Black', tuvieron gran éxito las canciones Shoot to Thrill, You Shook me All Night Long y Hells Bells.

Actualmente, la banda no pasa por sus mejores momentos. Reclutaron al cantante de Guns N' Roses, Axl Rose, para ser el vocalista debido a los problemas de salud de Brian Johnson, Malcom Young murió en 2017 tras retirarse del grupo por un diagnóstico de demencia y George Young, otro de sus fundadores, también murió en 2017.