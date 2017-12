«La asturianía es un estado mental» El gaitero José Ángel Hevia vuelve a participar en el Concierto de Navidad del Vaticano. / E. C. Hevia participa por cuarta vez en el Concierto de Navidad del Vaticano. «Es un gran honor para este gaitero de Villaviciosa compartir escenario con artistas como Patti Smith o Annie Lennox» M. F. ANTUÑA Martes, 12 diciembre 2017, 00:39

José Ángel Hevia vuelve al Vaticano. Mientras ultima en la Republicana Dominicana su próximo trabajo, que pone sonido de gaita a los sones tradicionales de América, se prepara para un gran concierto navideño que le llevará a compartir escenario con nombres tan mayúsculos como los de Patti Smith, Annie Lennox -la que fuera cantante de Eurythmics- Noa, Imany, Lola Ponce, Gigi d'Alessio, Andrea Griminelli, Enrico Ruggieri y Albano. El Concerto di Natale del Vaticano cumple su 25 aniversario y se celebrará el próximo 16 de diciembre en la Sala Nervi del Vaticano y se retransmitirá, internacionalmente, por Canale 5, en Nochebuena.

-Cómo surge la oportunidad de participar en este concierto?

-Es la cuarta ocasión en la que tendré la oportunidad de participar en este singular evento. La primera vez fue en 2001, también en la emblemática Sala Nervi del Vaticano, con capacidad para 7.000 personas sentadas. Posteriormente, fui invitado a las galas de 2012 y 2015, que se llevaron a cabo en el Teatro Conciliazione de la capital italiana. Este año, con motivo de su XXV aniversario, el concierto regresa nuevamente a la espectacular Sala Nervi.

-¿Qué va a ver el público del Vaticano?

-Verá un gran espectáculo, formado por actuaciones de importantes artistas italianos e internacionales, con una impecable producción técnica llevada a cabo por el Canale 5 de la televisión italiana, que retransmitirá el concierto en Nochebuena para todo el mundo. En mi caso concreto, tocaré un tema acompañado de mi hermana, María José, y de los sesenta miembros de la Orchestra Sinfonica Internazionale Italiana, dirigida por el prestigioso Maestro Renato Serio. Por si fuera poco, 20 componentes de la banda de Zampognari (gaiteros) di Scapoli se unirán a nosotros. Además, tendré el honor de tocar a dúo con el gran artista italiano Enrico Ruggieri en dos temas navideños. Será toda una experiencia.

-¿Qué sensación le produce compartir escenario con artistas de la talla de los citados?

-Es un gran honor para este gaitero de Villaviciosa poder compartir escenario con grandes artistas locales e internacionales como la legendaria Patti Smith, con Annie Lennox...

-Habrá una audiencia con el Papa Francisco para los premiados.

-Sí. Ya en 2001 fui recibido en audiencia privada por Juan Pablo II. Fue muy emotivo, sobre todo porque me pidió que tocara la gaita para él. Un momento difícil de olvidar. El Papa Francisco nos recibirá el día 15 por la mañana. Espero que sea un encuentro aún más especial dada la proximidad que siempre muestra el Pontífice y que hablamos el mismo idioma.

-¿Qué recuerdos guarda de aquel encuentro con Juan Pablo II?

-La cercanía del Papa y su gran interés por la cultura tradicional. Aunque su estado de salud no era óptimo, hizo un gran esfuerzo por participar y tuvo unas bonitas palabras de agradecimiento a los colaboradores.

- Vive en República Dominicana, ¿qué añora de Asturias?

-Aunque resido físicamente en la República Dominicana, mi mente permanece en Asturias. Entiendo la asturianía como un estado mental. Además, dada la gran cantidad de asturianos que viven aquí, no me falta de nada. Puedo comer unes fabes de primera con chorizu de Naveda, acompañadas por sidra de mi pueblo. Vamos, que estoy como en casa. Por otra parte, mi trabajo me obliga a viajar repetidamente y aprovecho cada ocasión para estar con mi familia en Asturias.

-Trabaja en su nuevo proyecto, 'Al son del indianu', donde integra la gaita en sones cubanos, merengues, bachatas o tangos.

-Siempre tuve la idea de contar la historia de la emigración asturiana a América del siglo pasado y de los legendarios gaiteros que también emprendieron esa aventura. En 'Al son del indianu' reflejo los sones y melodías que impregnaron a aquellos gaiteros en sus estancias en sus distintos países de acogida. Para ello, me acompañé de músicos dominicanos y cubanos y, tras largos años de trabajo para acoplar instrumentos y arreglos, está resultando un trabajo con el que estoy muy satisfecho. Espero que el proyecto vea la luz antes de Semana Santa. Estamos en su última fase de producción. Mientras tanto, estamos documentando en redes sociales (Facebook: @hevia.es) algunas historias de la emigración que no dejan a nadie indiferente.

-¿Cómo está siendo la experiencia?

-Es algo novedoso para mí, pero tengo la necesidad de hacerlo. Cuento vivencias personales que me impactaron, y por eso me siento a gusto compartiéndolas con la gente. El público se identifica porque cada asturiano tiene o tuvo algún familiar en la emigración. Es una historia que nos afecta a casi todos.