De Piedras Blancas a Eurovisión: once horas de viaje para cumplir un sueño Miguel Medina, junto a Amaia y Alfred durante un encuentro en el Eurovillage. / E. C. Decenas de asturianos viajan a Lisboa para vivir el festival en primera persona EDUARDO PANEQUE Madrid IVÁN LLERA Gijón Viernes, 11 mayo 2018, 16:59

Cristóbal Colón no era asturiano. Aunque esto parece fuera de toda discusión, la nutrida presencia de oriundos ataviados con la enseña patria en cualquier evento que se tercie, invita a poner tal afirmación en cuarentena. Esta particular vuelta al mundo recala este sábado en Lisboa hasta donde se han desplazado decenas de asturianos para disfrutar del Festival de Eurovisión. Poco importa que la candidatura de TVE sea o no favorita, lo importante es estar allí, animando o simplemente «siendo testigo del evento musical y cultural más importante del mundo», destaca Jonathan Muñiz, uno de los jóvenes asturianos que viajarán desde Piedras Blancas hasta la capital lusa. Tan magnas expectativas le han llevado a pasar once horas de viaje: «Primero un autocar hasta Salamanca, tres horas de espera para continuar en tren a Lisboa; allí he encontrado un chollo de alojamiento a última hora».

La pregunta parece obvia: ¿Merece la pena? «Sí, porque es uno de los sueños de mi vida puesto que lo llevo viendo desde pequeño; Además, te da la oportunidad de conocer gente de todos los países con gustos similares a los tuyos». Una misión cumplida que tiene un precio, en este caso, 200 euros, «menos que un fin de semana en una casa rural en Asturias», subraya. Su enamoramiento con la candidatura de TVE viene de lejos: «Amaia me gustó desde la primera vez que la escuché cantar», así que su predicción antes de partir no parece que sea muy objetiva: «Estaremos entre los diez primeros, harán un buen papel porque han elegido una canción que emociona». Eso sí, devolviendo los pies a la tierra, añade: «Para la victoria, Chipre».

Miguel Medina coincidió con Amaia y Alfred cenando en un restaurante de Lisboa. / E. C.

No es el único asturiano que vive con intensidad este certamen. El radiofísico gijonés Miguel Medina vive estos días su tercer festival consecutivo, tras Estocolmo y Kiev. No ha querido perderse ni las dos semifinales ni, por supuesto, la final: «Si uno lo planifica con tiempo y consigue entradas, no tiene que gastarse necesariamente un dineral; el presupuesto total no ha llegado a los 400 euros por vivir una experiencia única en la vida».Tan única como «encontrarnos por casualidad a Alfred y Amaia cenando en el mismo restaurante italiano el pasado». Aunque les encontraron cercanos y les desearon la mejor de las suertes «creo que su posición final rondará el puesto 15; su actuación transmite pero cuando uno está aquí y vive todos los ensayos y puestas en escena se da cuenta que otras candidaturas emocionan mucho más». Su apuesta: «Chipre o Francia aunque no debemos quitar ojo a las posibles sorpresas de Lituania o Irlanda». De momento, mantiene alto el pabellón asturiano porque «Lisboa es casi como estar en casa, temperaturas suaves y estar al lado del mar, le da una magia especial» aunque en esa competición de banderas «van ganando las gallegas y cántabras, que hay montones».

Isaac García posa con la bandera de Asturias en el Altice Arena durante la segunda semifinal de Eurovisión. / E. C.

El Festival de Eurovisión tampoco es algo nuevo para el gijonés Isaac García. Lo vivió por primera vez en persona en 2010 en Oslo. «Lo sigo desde pequeño. Ese año conseguí entradas y me pareció una experiencia increíble, así que repito siempre que el trabajo me lo permite». La de Lisboa será su séptima vez en una final. Llegó el miércoles, con tiempo suficiente para participar en un encuentro en el Eurovillage con Amaia y Alfred y de pisar por primera vez el Altice Arena para asistir a la segunda semifinal. «También iré a la final de lo jurado del viernes y el sábado a la final». Reconoce que entre el desplazamiento, el alojamiento y el precio las entradas este es su «viaje del año». Pero le compensa: «Conoces gente de todos los países». Destaca el «ambiente festivo» y cómo la ciudad se vuelca con Eurovisión. Confía en un buen resultado para España, aunque su apuesta de este año es Bulgaria.

Para Estefanía Pardavila y Yoana Prieto será su primera vez en el festival. Llegaron el jueves a Lisboa, aunque su viaje a Eurovisión comenzó mucho antes, en julio. «Teníamos claro que esté año, siendo tan cerca, no nos lo podíamos perder». Así que en cuanto se confirmó que sería la capital portuguesa la que acogería el certamen reservaron un apartamento junto a sus amigos. No han conseguido entradas para la final. Eso sí, vivirán en primera persona el espectáculo de Eurovisión durante el pase del mediodía del sábado. Y por la noche, a través de la pantallas del Eurovillage. Fieles seguidoras de 'Operación Triunfo', confían en el tándem formado por Amaia y Alfred para conseguir un buen resultado para España, aunque «no les auguramos plaza en el 'top ten'. Nos conformamos con quedar entre los quince primeros». Más allá del resultado, lo importante para ellas es la experiencia. «Siempre nos reunimos para ver Eurovisión juntos. Este año será muy especial».