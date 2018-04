Blues & Decker cierra su gira en Avilés Martes, 24 abril 2018, 00:15

Blues & Decker remata su gira nacional en Avilés con un disco en directo de venta exclusiva en el concierto. La banda asturiana de blues actuará en el Santa Cecilia el próximo viernes 27 de abril, en una noche que no solo será la de su presentación en vivo de 'The Blues & Decker Live Album' que incluye un CD con 14 temas y un DVD de una hora con los mejores momentos de los más de 30 conciertos, sino que también, como fin de gira, la banda estrenará el tema inédito 'The Right Path'.