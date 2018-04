«Las canas son lo que toca. Estoy cómodo conmigo» El cantante catalán Sergio Dalma. / E. C. Sergio Dalma sube esta noche al escenario de la Laboral con 'Vía Dalma III', una reinterpretación de clásicos italianos a los que sumará sus «éxitos de toda la vida»«Las canas son lo que toca. Estoy cómodo conmigo» PACHÉ MERAYO Sábado, 21 abril 2018, 00:16

Es un Capdevila de Sabadell, aunque viva en Madrid y en el mundo -que esa es su casa- como Sergio Dalma. En Cataluña, por la que sufre -«cómo no voy a sufrir»-, le siguen llamando Josep Sergi, pero cuando despide a sus amigos de la infancia y a su familia vuelve a ser el Sergio Dalma que se sube a los escenarios desde hace 30 años. Los cumple el que viene. Este lo que le toca es llegar a los 54. Y llega «encantado». Ahora su viaje le ha traído a Gijón. Ayer ya ensayaba en Laboral Ciudad de la Cultura, en cuyo teatro hace parada su gira 'Vía Dalma III'.

-¿Con ganas de subir al escenario?

-Y con nervios.

-¿Después de tantos años?

-Por supuesto. Son el síntoma de que la ilusión sigue ahí, pero también del respeto que sientes por quien ha pagado una entrada para escucharte. Nos pasa a todos, no solo a mí, y creo que es bueno mantener ese miedo.

-¿Algún ritual antes de salir?

-Pocos. Caliento la voz y pico algo de comida. Además me tomo dos copitas de vino, precisamente, para calmar ese miedo.

-En 2019 cumple 30 años en los escenarios. Dicen que ya está preparando algo.

-Sí, claro. Es un momento muy importante y quiero hacer otra gira. Más corta e íntima donde cante canciones de siempre, pero arregladas.

-¿Habrá disco recopilatorio?

-Podía estar bien, sí, pero he de confesar que no hemos pensado en ello todavía.

-En 'Vía Dalma III' vuelve a los clásicos italianos. ¿Es el último o habrá una cuarta parte?

-Quisiera que fuera solo una trilogía, pero ver veremos. Cuando hice el primero solo iba a ser uno, pero la buena acogida nos obligó a seguir. Desde luego por falta de repertorio no será. Pero, en principio, parace que se queda aquí.

-Italia en las maneras, Italia en las canciones. ¿Y ese amor?

-(Se ríe). Desde siempre me ha gustado. Estudie Filología Románica con francés e italiano y yo creo que ahí empezó todo. Es un país que me encanta y allí podría pasar por uno más.

-La realidad es que es catalán. Un catalán que vive en Madrid y al que no le gusta hablar de política, pero no hay más remedio.

-No lo hay, no. Vivo con cierta impotencia todo lo que está pasando. También con rabia porque se está alargando demasiado. Parece que los políticos no son capaces de arreglar la situación.

-Muchos sienten miedo por lo que pueda pasar ¿y usted?

-Miedo a que no se pueda solucionar. Otro miedo, no. No es agradable y desde luego nos afecta a todos.

-Ahora Sergio Dalma es solo música. Antes fue también corazón.

-Muy a mi pesar. Estoy feliz ahora que no se toca esa parte de mi vida, que es solo mía y nada más que mía. Intento pasar inadvertido. Ser uno más.

-Eso parece un poco difícil.

-Y lo es. Pero hay que intentarlo.

-Mantiene aspecto joven, pero las canas ya no engañan.

-Las canas son lo que toca ahora, pero estoy muy contento conmigo. A gusto con esta madurez que hace sentir realizado.

-¿Cómo ve su trayectoria mirando atrás?

-Ha habido de todo, buenos y malos momentos, pero cuando hago balance me sale positivo. De todos modos soy de los que piensa que lo mejor siempre está por venir.

-¿Qué deparará el concierto de esta noche?

-La parte central serán las versiones de clásicos italianos de 'Vía Dalma III', pero también mis grandes éxitos de toda la vida. Eso sí, algo arreglados para que la gente que repite concierto sienta estar en un espectáculo nuevo. Habrá un momento íntimo de voz y guitarra y, para cerrar, un final apoteósico que espero ponga a todos a bailar de pie.