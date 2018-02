La canción inédita de Amy Winehouse que sale ahora a la luz Amy Winehouse en un concierto en Munich. / REUTERS. Es una de las pocas demos que se conservan, pues se destruyeron en su mayoría para evitar la publicación de discos póstumos ELCOMERCIO.ES Martes, 27 febrero 2018, 20:32

Después de la muerte de Amy Winehouse en 2011, la mayoría de sus demos fueron destruidas. El objetivo era evitar la creación de discos póstumos. Sin embargo, un compositor y músico de Candem, Cil Cang, ha subido ahora a Youtube una grabación de la cantante cuando era adolescente.

Cang declaró al diario británico 'Candem New Journal' que Winehouse había cantado aquella canción –'My Own Way'– mientras intentaba llamar la atención de los productores antes de firmar con Island Records en 2003.

«Habíamos estado escribiendo bastantes melodías pop, haciendo muchas promociones populares con varios artistas emergentes, muchos de los cuales tenían un talento dudoso (...) Amy vino a vernos, abrió la boca y nos dejó sin aliento», rememoró Cang. «Nos llamó la atención de inmediato su talento: fue una verdadera sorpresa», añadió

La destrucción de las demos

Después del fracaso del album póstumo de Winehouse –«Lioness: Hidden Treasures»–, el CEO de Universal en el Reino Unido, David Joseph, decidió destruir el resto de las demos de la artista. «Fue algo moral», declaró en su momento.

En cambio, Cang sí decidió subir la canción a Youtube después de meitarlo durante mucho tiempo.