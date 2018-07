¿Cuál es la canción del verano 2018? El verano sin música no sería lo mismo. Recogemos algunos de los temas candidatos a ser considerados el gran éxito de esta época estival ELCOMERCIO.ES Domingo, 1 julio 2018, 20:11

Hay quien dice que la vida sin música no tendría sentido. Una expresión algo contundente y puede que incluso excesiva. Sin embargo, no hace falta ser un gran melómano para ser consciente de que sin ella la vida, desde luego, no sería lo mismo, especialmente en verano: esa época de tiempo libre, playa y disfrute.

Como no podía ser de otra manera, este 2018 la época estival por excelencia llega cargada con varios temas que prometen arrasar en las pistas de baile de toda España. Recogemos aquí algunas de las canciones candidatas a ser la canción del verano 2018.

'Cómeme el dónut' (Glitch Gyals)

La canción que dejó a Risto Mejide boquiabierto el pasado abril es una clara aspirante a convertirse en la canción del verano. Desde su aparición en el «talent-show» Factor X, la interpretación alocada e hilarante, al más puro estilo Chiquilicuatre, de estos dos primos malagueños que conforman el grupo Glitch Gyals ha corrido como la pólvora por internet; tanto que en Youtube el tema ya registra más de 19 millones de pinchazos.

A pesar de la impresionante acogida de «Cómeme el dónut», Glitch Gyals promete no ser el típico grupo de una sola canción. Por el contrario, cuentan con otro hit que, de seguro, se acabará conviertiendo en uno de los más escuchados en los chiringuitos de España durante este verano: «Muslona»

'Malamente' (Rosalía)

Chavales toreando motos de gran cilindrada, nazarenos sobre tablas de «skate», chicas bailando en chándal y la inconfundible voz de una de las grandes revelaciones del panorama musical español: Rosalía. La joven barcelonesa de 24 años mezcla en el videoclip de «Málamente» el más puro costumbrismo español con el movimiento urbano. Todo ello aderazado por un sonido flamenco con dejes de trap.

Esta no es la primera vez en la que la artista española pone patas arriba la escena musical del país. La interprete ya era conocida gracias a sus colaboraciones con músicos como el rapero C. Tangana.

'Lo Malo' (Aitana y Ana Guerra)

La canción que para muchos debía haber representado a España en Eurovisión no podía faltar entre las claras candidatas a canción del verano 2018. A pesar de que Aitana y Ana Guerra no lograron que «Lo Malo» resonase en el escenario del Altice Arena lisboeta el pasado mes de Mayo, sí que han conseguido que este haya sido el tema escogido para el «OGAE Second Chance Contest»: un concurso virtual al que los países que participaron en Eurovisión pueden presentar una de las canciones que se quedaron cerca de ser seleccionadas para el evento.

'Clandestino' (Shakira y Maluma)

La locura se desató a velocidades de vértigo. El fragmento del videoclip de «Clandestino», la propuesta para este verano de la incombustible Shakira y del cantante de reggetón Maluma, que colgó la artista colombiana en su Instagram hace un par de días tuvo más de 850.000 reproducciones en apenas cinco horas.

No es la primera vez que estos dos intérpretes lanzan un tema juntos, ya había ocurrido antes en otros éxitos musicales como «Trap» y «Chantaje».

'El Anillo' (Jennifer López)

La propuesta de Jennifer López para este verano comenzó a sonar en las emisoras de todo el mundo el pasado mes de abril. En el videoclip de esta canción la ya veterana artista estadounidense juega con ritmos brasileños y una estética que recuerda a la serie de HBO «Juego de Tronos». A pesar del gran éxito que ha cosechado hasta el momento -más de 121 millones de reproducciones en Youtube hasta el momento-, lo cierto es que «El Anillo» ha recibido críticas por emplear una letra tildada por algunos como machista.

'Échame la culpa' (Luis Fonsi y Demi Lovato)

Si ha habido una canción en los últimos años que se ha alzado indiscutiblemente como canción del verano, esa ha sido, sin duda alguna, el «Despacito» de Luis Fonsi y Daddy Yankee. El tema que conquistó las pistas de baile del mundo entero en 2017 cuenta ya con más de 5.200 millones de reproducciones en Youtube. Ahora Luis Fonsi intenta conservar la corona durante esta época estival con su tema «Échame la culpa», interpretado junto a la renacida Demi Lovato.

'Sin Pijama' (Becky G y Natti Natasha)

Esta es, quizá, la canción más polémica dentro de la lista. La intéprete de 21 años Becky G acompañada por la veterana Natti Natasha tratan de mostrar en «Sin Pijama» la fantasía de un hombre con dos chicas que se quedan solas en casa. Las críticas no se han hecho esperar debido a algunas de las estrofas del tema, como «siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama».

Hace un par de días Becky G trataba de defenderse de sus detractores argumentando que su responsabilidad es solo ante su familia y ante sí misma.

'Usted' (Juan Magán y Mala Rodríguez)

Ha llovido mucho desde que Mala Rodríguez comenzó a pisar escenarios a finales de los años noventa. Con el paso de los años, la artista sevillana ha ido dejando poco a poco a un lado la música rap con la que comenzó a ser conocida. Tanto que ahora abraza el electrolatino de Juan Magán en «Usted», una canción que se encuentra entre las composiciones españolas candidatas a ser consideradas canción del verano.