La cantante VaneM lanza su primer álbum, 'Cómo explicar'

La artista asturiana VaneM publica en febrero el que será su primer álbum, que lleva por título 'Cómo explicar'. Incluye canciones originales, escritas y trabajadas durante los últimos años en las que la intérprete y compositora expresa sentimientos, deseos, ideas y sensaciones como resultado de su experiencia vital. Bajo la producción del arreglista alicantino Manuel Ortega García, publica un larga duración con diez canciones profundas, esenciales, enérgicas y sorprendentes.

'Cómo explicar' ha sido posible gracias a la participación de la ONCE, que ha ayudado a financiar este trabajo en el que la compositora demuestra que no existen barreras y que sobre el escenario su problema visual no trasciende. A partir del 2 de febrero, el álbum estará a la venta en grandes superficies y plataformas digitales.