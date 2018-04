«Canto lo que haga falta» Marisa Valle Roso, junto al bus que la promociona. :: JUAN CARLOS ROMÁN Marisa Valle Roso ha salido de su zona de confort y ya no hay quien la detenga A. VILLACORTA Domingo, 22 abril 2018, 03:48

Si estos días se encuentra un autobús con la cara de Marisa Valle Roso (La Felguera, 1987) circulando entre Villa y Laviana, es lo que piensa: una nueva estrategia de promoción de la cantante langreana, que acaba de salir de lo que ella llama su «zona de confort», la tonada y Asturias, con su disco 'Consciente', para adentrarse en la música hispanoamericana, la gallego-portuguesa, el pop o el indie y llegar a otros públicos. Y la apuesta, arriesgada, le ha salido bien, porque, después de triunfar en el madrileño Teatro Lara, el próximo día 28 de abril llega al polideportivo Juan Carlos Beiro para alzar el vuelo también en casa y volver a hacer alarde de raíces.

-Para quien todavía no la conozca, que deben quedar dos o tres...

-Calla, calla... Alguno más... Ahora lo que me apetece es llegar a cuanta más gente y más sitios, mejor.

-¿Quién es Marisa Valle Roso?

-Ye difícil de explicar. Soy alguien que disfruta con la música tradicional. La tonada forma parte de mí, fue donde comencé y donde mi voz se formó y, aparte de eso, soy un culo inquieto y me gusta probar de todo. No tengo pudor a la hora de cantar cualquier estilo. Así que soy una mezcla de la tradición y de todo con lo que me gusta experimentar.

-¿De quién sacó ese vozarrón?

-En la familia hay mucha gente que canta bien, como mi ma, y por eso salimos el mi hermanu y yo así de cantarines (Risas).

-¿Ya no queda nada de aquella niña tímida?

-Sí lo hay, sí. Soy tímida y más, en las distancias cortas. Aunque, con los años, y más dedicándome a esto, una va perdiendo la timidez, sigo teniendo un punto que yo creo que voy a tener siempre.

-¿Cuándo fue la última vez que exclamó 'ualaaa'?

-(Ríe) Lo de 'uala' lo dije desde el primer momento. Desde la primera vez que Víctor Manuel me pidió cantar con él. Y sigo diciéndolo. Cada vez que gente como Rozalén me llama para colaborar, alucino mucho. O Luar na Lubre. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Son regalos que te hace esta profesión.

-¿Quién le iba a decir que iba a estar en un autobús?

-Es muy gracioso porque la gente me comenta: «Te vemos en todos los laos. Hasta en los autobuses». (Ríe). La verdad es que impresiona.

-¿Y, en casa, qué le dicen sus padres y su hermano?

-Ellos están siempre conmigo en todo esto y también alucinan.

-¿Cuál es la reacción cuando canta tonada por ahí fuera?

-A la gente le llama mucho la atención la tonada porque la desconocen completamente. Me preguntan qué ye e incluso me piden que les cante y a mí me sorprende lo que les gusta. La están recibiendo muy bien y para mí es un orgullo.

-¿Los puristas le dan mucha caña?

-Desde el primer momento que canté una colombiana, probé con otros estilos y me dio también por cantar canciones de El Presi. Paez que cantes otra cosa y que se te olvida la tonada, pero bueno, es un pequeño sector. Ellos creen que nos tenemos que dedicar solo a ella y yo no estoy de acuerdo porque pienso que un artista tiene que poder cantar otras cosas y enriquecer lo que hace. Aunque también tengo puristas que me siguen. Tien que haber de todo. Y, además, tampoco le puedes gustar a todo el mundo.

-Hay que ser valiente para versionar a Chavela o a Violeta Parra.

-Tengo vergüenza para muchas cosas, pero para cantar canciones de artistas como ellas, no, porque lo hago con cariño y con respeto e intento sacar su esencia. Admiro mogollón a esas grandes mujeres que hicieron tanto por el folclore: Chavela, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Dulce Pontes... Son las mujeres a las que me gustaría parecerme. Las tengo en un pedestal.

-¿Ha sufrido el machismo?

-En la música, no ye que haya un machismo desmesurado, aunque en la tonada siempre hubo canciones de hombre y de mujer. Y las de hombre tenían que ser las más difíciles. Pero yo creo que esa barrera ya se rompió hace tiempo porque hay mujeres como yo que cantamos lo que haga falta.

-Su pareja también es músico y compone para usted. ¿Cómo se lleva mezclar amor y trabajo?

-La verdad ye que nosotros llevámoslo muy bien porque nos conocimos gracias a la música. Él concursaba en gaita y yo en tonada, así que nos unió. Y, además, ¿quién va a luchar más y mejor a tu lado que alguien que te quiere?

-¿Si riñen antes de salir de casa, se nota en el escenario?

-Nunca se dio el caso (Ríe).

-El otro día la vimos rodeada de guajes en una clase de asturiano.

-No me esperaba lo que pasó allí. Diéronme una cantidad de cariño que salí con una sobredosis de amor y ye de agradecer que, además de impartir clase de asturiano, den a conocer lo de aquí, porque a veces lo desconocemos. Algunos guajes me preguntaban si alguna vez había cantado con Maluma o con Rosario, pero no conocen lo que se fae al lado de casa.

-¿Oficialidad agora?

-Ya ye hora. Con todo lo que se está luchando y con todo lo que llevamos esperando, ya toca.

-Usted misma es profesora de tonada.

-Sí. Tengo mogollón de alumnos. Más de cuarenta. La mayoría son guajes y préstame muchísimo con ellos. Pa mi ye un éxito que haya tantos críos tan pequeños que quieran cantar tonada. Y luego, además, se fijan mucho en lo que hago y canción que saco, llegan a clase cantándola (Ríe).

-¿La veremos hacer las maletas para instalarse en la capital?

-No. Hoy en día, tamos muy bien comunicaos. Con internet, una canción te llega al segundo, se puede trabajar en la distancia y hay aviones a todas partes. Además, es que a mí la tierra me tira mucho. Gústame mucho esto y moveme de aquí ye complicao (Risas). Cuando paso una semana en Madrid o en Barcelona como hice ahora para presentar el disco, echo muchísimo en falta el ambiente de aquí, la cercanía, lo que nos apoyamos. Aquello es otro mundo. Cada uno va más a su bola.