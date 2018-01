«He hecho una carrera a fuego lento» La cantante Pasión Vega, que actuará el 20 de enero en el Teatro de la Laboral. / E. C. Pasión Vega CantanteLa artista malagueña afincada en Cádiz llegará el 20 de enero al Teatro de la Laboral con su último álbum, '40 quilates' ALBERTO PIQUERO GIJÓN. Martes, 9 enero 2018, 00:22

Ha pasado Pasión Vega por los cuarenta años -nacida en Madrid en 1976, desde tierna edad malagueña y residente hace algún tiempo en Cádiz- trayendo '40 quilates' de oro musical, título de su último disco que presentará en el Teatro de la Laboral el próximo 20 de enero. La joven que se dio a conocer con 'Un toque de distinción', tuvo 'Corona de perlas' y ondeó 'Banderas de nadie', es ya incluso mucho más que 'La reina del Pay-Pay', una artista en plenitud que destila pureza y no renuncia a ningún género que brote de unas cuerdas vocales donde brilla la copla, el fado, el tango, la balada o la canción de autor.

-Mirando atrás, ¿siente vértigo, incredulidad, orgullo...?

-Predomina la sensación del trabajo y el amor por esta profesión. Los seres humanos solemos meternos en la espiral de que nadie nos entiende; pero si hacemos las cosas con amor, disfrutando paso a paso, cabe la posibilidad de que se nos comprenda. Vértigo no lo he sentido, ha sido una carrera a fuego lento, dando los pasos importantes muy despacito...

«El amor puede volverte estúpido, pero es una estupidez maravillosa»

-En la pila de bautismo fue Ana María. ¿Pasión y Ana María son una sola persona?

-Creo que sí, no hay dicotomías. Ni luchas entre la persona y el personaje. Es verdad que cuando subes a escena todo se intensifica y te atreves a transparentar sentimientos que quizá no muestras en la vida cotidiana. Pero, por lo demás, no hay ninguna diferencia entre Ana María y Pasión.

-¿Cómo se logra cantar 'Con el alma en los labios'?

-Creo que nací con esa sensibilidad, lo que significa que cuando el maestro me levantaba la voz, lloraba sin parar. Aplicado al arte, te permite una comunicación sin barreras con el público, llevar la verdad a tu voz y a tu cuerpo, que también habla.

-Su arco musical la ha llevado desde la copla al flamenco, el bolero, la canción de autor, el fado, las baladas o los tangos. ¿De cada género obtiene un nuevo impulso?

-Hay un momento en el que puedes sentirte incómoda repitiendo lo que ya sabes hacer. Y te embarcas en otros proyectos, que tampoco son lejanos, aunque arriesgas porque el público no te reconoce en esas novedades. Pero acaba ocurriendo que el público y una misma conseguimos crecer juntos.

-Ha dicho que '40 quilates' es muy autobiográfico. ¿En qué sentido?

-Es un álbum que plasma las historias en primera persona, mientras que en otros era la narradora de otras personas. Es un resumen de lo que pienso y siento sobre la vida, el mundo, la música, mi profesión o el amor.

-Una de las canciones, de El Kanka, 'Querría', dice en un verso que «se ha puesto de moda el amor otra vez». ¿No será optimismo personal?

-(Risas). Yo creo que cada persona que se vuelve a enamorar pone de nuevo el amor de moda. A cualquier edad. A mí me pasa y me gusta que les pase a los demás. El amor abre puertas por muy cerrado que estés. Puede volverte un poco estúpido, pero es una estupidez maravillosa (más risas).

-¿Nos descubre de dónde le viene esa risa tan cristalina?

-De mi madre, que tenía la voz clara y cristalina. Era de mucho carácter, cantarina y alegre.

-Otro de los temas es 'Como la cigarra'. ¿Pasión es más cigarra u hormiga?

-La verdad es que me siento muy cercana a las hormigas. Pero cuando te relajas y solo piensas en cantar, sin pelearte contigo misma, es cuando las cosas salen mejor. De todas maneras, ¿no podemos cambiar la fábula y ser hormiga y cigarra a ratitos, los dos personajes?

-Hay un joven cantautor emergente, Jorge Marazu, que firma tres de las composiciones de '40 quilates': 'La felicidad', 'París' y 'Escandinavia'.

-Desde que lo descubrí y empecé a trabajar con él, ha sido muy fácil. Le tengo una gran amistad, cariño y una gran admiración profesional. Llegará lejos. Es clásico y actual.

-Estrenó '40 quilates' en el Teatro Real. ¿A Gijón trae el mismo repertorio?

-El mismo. Las canciones de '40 quilates' y las de toda la vida.