Luz Casal ilumina el Campoamor Luz Casal, anoche, en el ovetense Teatro Campoamor. / FOTOS: HUGO ÁLVAREZ La cantante continúa su gira de 'Que corra el aire', que inició en marzo en AvilésAplaudida con fervor por el público que llenó el aforo, dividió el concierto entre sus últimas creaciones y los éxitos que la respaldan ALBERTO PIQUERO OVIEDO. Domingo, 20 mayo 2018, 00:57

Luz Casal daba comienzo el pasado 16 de marzo, a la gira en la que presenta su último disco, 'Que corra el aire'. Fue en Avilés, la ciudad en la que creció tras venir su familia de Boimorto (La Coruña), donde había nacido. Precisamente, continuaría el itinerario de la gira por la geografía gallega, trasladándose a Vigo y La Coruña, para regresar ayer a sus meridianos asturianos, ascendiendo al escenario del Teatro Campoamor, lleno en su aforo. O sea, vuelta a casa, pues, como declaraba en las vísperas a EL COMERCIO: «No sé si expreso mi agradecimiento lo suficientemente bien para hacerle llegar a todo el mundo la importancia que tiene esta tierra en mi vida». Repitió declaraciones semejantes durante la velada de este sábado en un recital muy especial en el que, durante la interpretación de 'Lucas', la voz se le entrecortó por la emoción. Y, después, lo explicó así: «Es la primera vez que actúo en Asturias tras el fallecimiento de mi madre y se me ha venido toda la pena en un segundo».

Cuatro años llevaba Luz Casal sin circular por las carreteras nacionales de las giras, ocupada durante ese tiempo en otras latitudes que también reclamaban su presencia, fuera en Japón, Marruecos o América Latina. En simultáneo, fue desarrollando y componiendo algunas de las canciones que terminarían siendo el cuerpo musical de este álbum discográfico que ayer se desplegó en el Campoamor.

Así sucedió en la primera parte del espectáculo, durante el cual Luz ofreció una a una las piezas que dibujan 'Que corra el aire', título que se antoja una declaración de principios que se corresponde a quien no ya no tiene nada que fingir, sino entregarse a la autenticidad del arte. Sonó para empezar el tema que da origen a ese epígrafe, una oda a la vida retirada, alargándose en este repertorio hasta la versión que ha hecho de 'Amores', la canción de Mary Trini. Por el medio, creaciones tan delicadas como ese 'Lucas', dedicada al niño de una familia amiga que falleció a los seis años. O 'Volver a comenzar', de exquisita sensibilidad y que, quiérase que no, remite al tránsito por el cáncer y otras angustias que ha superado felizmente Luz Casal, aunque los dolores dejen huella.

Era el primer recital en Asturias tras la muerte de su madre y no pudo contener la emoción

La segunda parte movilizó más a un público que al principio oscilaba entre la admiración y la adaptación al nuevo cancionero. 'Entre mis recuerdos' dio la pauta a esa fase, que fue tornándose cada vez más rockera hasta alcanzar la explosión con 'Loca' o 'Rufino'.

Y todavía quedaban las últimas reservas para los bises, que tocaron cumbre mediante 'Piensa en mí', 'Negra sombra' o 'Te dejé marchar'.

La audiencia no la hubiera dejado marchar, pese a que ya se acercaba la medianoche. Luz Casal, profeta en su tierra, iluminó el Campoamor y recibió oleadas de calor de su público asturiano.