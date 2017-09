Clásicos del rock con toque astur Magadán, De la Vega, Lozano, Espina y Fernández interpretan un tema de su repertorio. / Susana San Martín Blister tocará este mes en el Lugones Food Truck Festival. «El público no espera la calidad que ofrecemos. Piensa que somos un grupo de cuatro amigos, pero detrás hay muchísimo trabajo» MARCOS GUTIÉRREZ Lugones Lunes, 11 septiembre 2017, 17:45

No hay fiesta que no se venga arriba cuando suenan ‘Highway to hell’, ‘Smoke on the water’ o ‘We will rock you’. Bien lo saben los componentes de Blister, que amenizan todo tipo de eventos con los clásicos más populares del rock. Esta banda de Lugones suma cada vez más fechas a su agenda de conciertos, dada la buena acogida de sus actuaciones entre el público. De hecho, el 30 de septiembre tienen previsto tocar en el Lugones Food Truck Festival y, a principios de octubre, en la quedada organizada por la asociación motera Los Pistones, en Llanera. «Blister nació a raíz de la ruptura de otro grupo. Contacté con Manuel de la Vega e iniciamos un proyecto con otros componentes que no son los actuales», explica Víctor Manuel López Magadán, guitarrista del grupo.

La banda se completó con la incorporación de Juan Lozano, Fernando Espina y Carlos (Kay) Fernández. Además, los músicos cuentan con la ayuda de dos técnicos: uno se encarga del sonido y la logística y el otro se ocupa de la iluminación. «Es dar un paso más contar con ellos y el resultado final es evidente», asegura el guitarrista. Tanto es así que «donde tocamos, repetimos y es por el factor sorpresa. El público no se espera la calidad que ofrecemos. Piensa que somos un grupo de cuatro amigos, pero detrás hay muchísimo trabajo». Interpretar canciones de grupos tan dispares como Led Zeppelin y Pink Floyd no es sencillo, porque cada uno tiene sus propios rasgos estilísticos, muy marcados y reconocibles. El arma secreta de Blister son los medios con los que cuentan. «Los guitarristas llevamos dos guitarras. En primer lugar, por si se rompe una cuerda tener un repuesto inmediato y, en segundo, por el carácter de la música. No es lo mismo tocar Led Zeppelin con una Les Paul que Deep Purple, para lo que necesitas una Strato», señala López Magadán. En este sentido, «el que más difícil lo tiene es Juan, por la voz», añade.

Respecto al repertorio, el catálogo de canciones que interpreta Blister es muy amplio. Dado que cada miembro del grupo tiene ocupaciones profesionales ajenas a la música, no es fácil renovarlo. «Elegimos una canción, cada uno se la curra en casa y luego quedamos un día en el local para empastar», explica el guitarrista. Pese a las dificultades, introducen nuevos temas cada año «para oxigenar» y no cansarse. «Siempre pregunto a quienes vienen a vernos qué es lo que les gustó y lo que no. Está muy bien que te halaguen, pero quiero saber dónde fallamos para mejorarlo. Destacan muchísimo el repertorio porque son temas populares; si no te gusta uno te gusta otro», afirma.