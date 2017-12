Conciertos de Pearl Jam en julio en el Mad Cool de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona REDACCIÓN MADRID. Sábado, 2 diciembre 2017, 00:19

La organización del Mad Cool Festival ha confirmado a Pearl Jam para su tercera edición, que se celebrará del 12 al 14 de julio de 2018 en Madrid, en el nuevo Espacio Valdebebas-Ifema. La cita será el día 12. La banda estadounidense se une a un cartel en el que están también Queens of The Stone Age, Depeche Mode, Nine Inch Nails, Massive Attack, Snow Patrol, Kasabian y muchos más.

Además, los de Eddie Vedder anuncian también concierto el 10 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas estarán a la venta el 8 de diciembre a las 10 en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Entradas ya en preventa para miembros del Ten Club en www.pearljam.com.