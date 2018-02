El 'Despacito Remix' con Justin Bieber supera los mil millones de reproducciones en Spotify Se ha convertido en la primera canción en español en lograr este récord, según ha informado la plataforma de música EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 7 febrero 2018, 22:26

El tema 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en su versión remix en colaboración con Justin Bieber, ha superado los mil millones de reproducciones en Spotify, con lo que se ha convertido en la primera canción en español en lograr este récord, según ha informado la plataforma de música.

Los puertorriqueños han sido los primeros artistas latinos en sumarse a los cantantes y grupos que han superado la marca de los mil millones de 'streams' en Spotify, un ránking en el que figuran canciones como 'One Dance' de Drake; 'Closer', de The Chainsmokers; 'Shape of You' y 'Thinking Out Loud', de Ed Sheeran; 'Lean On' de Major Lazer, DJ Snake y M*, así como 'Sorry' y 'Love Yourself' de Justin Bieber.

La canción original fue lanzada el pasado enero de 2017 y alcanzó los 63 millones de reproducciones y el tercer puesto en el Top Global de Spotify a inicios de febrero. En ese momento, 'Despacito' llegaba apaíses como Suecia, Portugal, Italia e incluso Japón. Actualmente, la versión original cuenta con más de 781 millones de reproducciones en Spotify.

La versión 'remix' con Justin Bieber se publicó en abril y fue nombrada 'Canción del Verano' por la plataforma de Spotify, alcanzando los 786 millones de 'streams' en junio. 'Despacito Remix' y la versión original, ocuparon el segundo y tercer lugar en la lista de canciones más escuchadas en Spotify a nivel global en 2017.

Los países en el top 10 de escuchas de 'Despacito Remix' son Estados Unidos, México, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Australia, Países Bajos, Suecia y Dinamarca.

Por su parte, Luis Fonsi y Daddy Yankee cuentan actualmente con más de 30 millones de escuchas mensuales, y ocupan el lugar número 19 y 20, respectivamente, en la lista mundial de artistas más escuchados de la plataforma.