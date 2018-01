El drama de Eric Clapton: «Me estoy quedando sordo» Eric Clapton. / Reuters El guitarrista ha desvelado que padece una enfermedad por la que está perdiendo audición EL COMERCIO Gijón Jueves, 11 enero 2018, 21:36

Eric Clapton se está quedando sordo. El músico, de 72 años, ha revelado en una entrevista con Steve Wright en BBC Radio 2 que está perdiendo audición por culpa del tinnitus, una enfermedad que consiste en notar golpes o sonidos en el oído sin que procedan de alguna fuente externa.

«Me estoy quedando sordo, tengo tinnitus, mis manos sencillamente trabajan. Todavía trabajo, hago algunos conciertos, lo que me preocupa ahora es estar en mis setenta y ser competente», ha dicho Clapton, quien también padece neuropatía periférica, lo que le provoca debilidad y dolor en manos y pies.

El músico estrenará el 10 de febrero el documental 'Eric Clapton: Life in 12 Bars', pero se proyectará este sábado en la clausura de la undécima edición del festival de cine documental musical Dock of the Bay de San Sebastián.