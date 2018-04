«En Europa, el jazz moderno y libre es más aceptado que en Estados Unidos» El pianista panameño Danilo Pérez. / E. C. Junto a John Patituci y Brian Blade, ofrece un concierto esta tarde a las 20.30 horas en la Laboral Danilo Pérez. Pianista de jazz ALBERTO PIQUERO GIJÓN. Viernes, 20 abril 2018, 00:07

El pianista Danilo Pérez, el contrabajista John Patituci y el baterista Brian Blade forman un trío de jazz que actúa esta noche en la Laboral (20.30 horas). Los tres músicos están de gira europea presentando el disco titulado 'Children of the light', que Danilo Pérez explica así: «Cuando estuvimos en el Cuarteto de Wayne Shorter nos planteamos la idea de seguir juntos como trío para continuar el trabajo que habíamos empezado con Wayne. Y John recordó una canción de Wayne que se llama 'Children of The Night' ('Hijos de la noche'). Decidimos que seríamos los 'Children of the Light' ('Niños de la Luz'). Hay dos puntos a destacar sobre este título, la relación con Wayne y la importancia que tiene para nosotros traer un mensaje a través de nuestra música, que esperamos que sea de luz».

Respecto de si piensa que Estados Unidos continúa siendo el gran manantial del jazz, opina que «sí, porque el impacto de las experiencias migratorias sigue siendo muy fuerte en Estados Unidos a pesar de las nuevas políticas. Es importante resaltar que otras culturas han traído educación, experiencia artística y un sentido de conciencia global que sigue contribuyendo a la cultura y sociedad afroamericana. Hoy en día el jazz es música afroamericana y global».

Sobre las tendencias del jazz americano y el europeo, cree que «en Europa el jazz moderno y libre es más aceptado que en Estados Unidos. El europeo está más abierto a colaboraciones incluso con música electrónica. El americano está más arraigado en el jazz tradicional y el bebop y son solo los grupos como el Wayne Shorter Quartet los que pueden vivir y expandirse en los dos mundos».

Participó en la Orquesta de las Naciones Unidas, dirigida por Dizzy Gillespie, y de esa experiencia colige que «la música es un derecho humano. Más que una lengua universal, es una experiencia humana que no discrimina y nos enseña a conectarnos desde lo más profundo de nuestro ser. En estos momentos donde el conflicto es la mayor amenaza que tiene el mundo, la música es una herramienta importante para cultivar mejores relaciones diplomáticas».

Uno de sus discos más elogiados ha sido 'PanaMonk', dedicado a Thelonious Monk, del que 'The New York Times' dijo que era «una obra maestra». Con todo, Danilo Pérez matiza: «No hay duda de que me ha dado gran satisfacción y aprendizaje, pero ha sido una parte de una narrativa artística que seguirá creciendo. Durante todas mis grabaciones he concentrado mis esfuerzos para desarrollar una mezcla original entre el jazz, el folk latinoamericano y las influencias panafricanas, explorando una amplia gama de temas históricos, así el viaje de esclavos africanos realizado a través del océano a América, la creación de documentos musicales sobre la historia de Panamá y los Estados Unidos o tratamientos singulares de compositores influyentes de jazz como Thelonious Monk, y compositores pop relevantes como Stevie Wonder, Joni Mitchell y Ruben Blades».