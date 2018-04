Los éxitos más sonados de DJ sueco Avicii Avicii El productor de música electrónica se había retirado en el año 2016 de los escenarios por problemas de salud ELCOMERCIO.ES Viernes, 20 abril 2018, 20:40

La música electrónica está de luto este viernes por la muerte del DJ Sueco Avicii a los 28 años de edad. El también productor deja huérfanos a sus seguidores dos años después de su retirada por motivos de salud. No obstante, deja como legado un gran número de éxitos musicales como como Wake Me Up, Addicted to You, For a Better Day, Fade Into Darkness, The Days, The Nights, Waiting For Love, Seek Bromance, You Make Me o Levels.

Repasamos algunos de los temas por los que se ha dado a conocer en los últimos años:

Wake Me Up

Addicted to You

For a Better Day

Fade Into Darkness

The Days

The Nights

Waiting For Love

Seek Bromance

You Make Me

Levels