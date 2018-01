Fallece Dolores O'Riordan, la cantante de The Cranberries, a los 46 años 00:30 Dolores O'Riordan. / Josep Lago (Afp) Era la voz y líder de la banda irlandesa, que alcanzó el éxito en los noventa con el tema 'Zombie' JOSU OLARTE Madrid Lunes, 15 enero 2018, 23:29

El rock irlandés perdió una de sus voces más carismáticas con el fallecimiento por causas no aclaradas en un hotel del Londres de la vocalista del grupo The Cranberries Dolores O'Riordan. La cantante y compositora, de 46 años, se encontraba en la capital británica para una sesión de grabación con D. A. R. K, banda compartida con Andy Rourke, exbajista de Smiths, y el músico Ole Koretsky; que compaginaba con la última etapa de The Cranberries. La que llegó a ser la mayor banda irlandesa después de U2 inició una gira europea con la retrospectiva 'Something Else' que debía haber parado en Barcelona y Madrid el 4 y 5 de junio del año pasado, pero fue cancelada por problemas de salud de la cantante.

O'Riordan conoció rápido el éxito y la fama en los 90 tras una adolescencia traumática. En 2014, reveló en una descarnada entrevista al 'Belfast Telegraph' que en su infancia sufrió abusos sexuales que le provocaron un sentimiento de desprecio por sí misma que se agravó por su acelerada exposición pública. «En mi vida adulta desarrollé muy pronto patologías y comportamientos enfermizos como trastorno alimentario, depresión y las crisis que sufrí», declaró O'Riordan, quien intentó poner fin a su vida por sobredosis en 2012. La cantante deja tres hijos fruto de su relación con su exmarido Don Burton. «Los miembros de su familia están devastados y piden respeto a su vida privada», declaró su agente.

Vocalista poderosa y pasional, Dolores Mary Eileen O'Riordan se incorporó en el 89 a la banda de Limerick tras responder a un anuncio de los hermanos Mike (bajo) y Noel Hogan (cantante). Desde el principio se postuló como compositora impulsando con su rajo proclive al exceso el impacto comercial que The Cranberries cosechó en los 90 en Europa y Estados Unidos.

Vendieron cerca de 40 millones de copias e discos como 'Everybody Else is doing it, so can't we' (93) 'No need to argue' (94) 'To the faithful departed' (96) o 'Bury The Hatchet'. Junto a 'Linger', 'Dreams', 'Salvation' o 'Free to Decide', su tema más emblemático fue 'Zombie' (1995), hit noventero de emisoras serie oro enmarcado en el conflicto norirlandés, que les acusaron de trivializar.

The Cranberries encadenaron masivas giras globales que por momentos llevaron a Dolores al borde del colapso. Su estrella comenzó a apagarse en el nuevo milenio. Tras los malos resultados de su álbum 'Wake up and smell the coffee' (2001), la banda contemporizó recapitulando sus diez años de andadura con el recopilatorio 'Stars. The Best of 1992-2002'. Intentaron reverdecer laureles y llegaron a actuar por primera vez en Irlanda del Norte, pero ello no evitó una diáspora temporal de seis años que propició las aventuras personales de sus miembros.

Dolores se emancipó como solista con dos álbumes -'Are you listening' (2007) y 'No Baggage' (2009)- bajo la sombra de su banda nodriza, que finalmente se reunió en 2009. Combinando canciones de su cosecha y clásicos del grupo, la banda regresó a la arena de rock de estadio girando por Europa y Estados Unidos antes de grabar 'Roses' (2012). Una demanda con acuerdo extrajudicial contra el guitarrista y coautor Noel Hogan reveló que algo rechinaba, pero lograron consensuar la edición de la antología orquestal 'Something Else' y un posterior trabajo que abonara el terreno para una nueva gira. Ya no podrán celebrar las bodas de plata de su primer disco, que se cumplen este año.