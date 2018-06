«Somos fans antes que músicos»

Esta no es cualquier banda de versiones: Carlos Tarque (Santiago de Chile, 1969), el líder de M Clan, se ha aliado con un grupo «de amigos» para dar forma a lo que han dado en llamar Gran Cañón. Se trata de Leiva (de Pereza), Ovidi (de Los Zigarros), Julián Maeso y los también miembros de M Clan Chapo y Prisco. Estarán en Gijón el próximo 5 de julio, en el escenario central de Metrópoli.

-Ahora mismo, hablamos en mitad de una pausa en la grabación de su primer disco en solitario, ¿no?

-Sí, un disco rápido, que estoy haciendo con Carlos Raya. Estamos grabando en apenas diez días, por semana (él está de gira con Fito). Ya queda muy poquito, solo las voces de ocho temas de los once que lo forman. El resto está: queremos sacarlo en octubre y va a ser un reencuentro con el Tarque más crudo, de la primera época de M Clan. Muy guitarrero, en formato trío puro.

-Pero lo que nos ocupa es que Gran Cañón vienen dentro de poco a Gijón. ¿Qué nos espera?

-La verdad es que tocamos muy poco. Esto es un proyecto de un grupo de amigos que armamos hace unos años, en 2013. Cuando no estamos de gira con nuestros proyectos, le damos, porque nos divertimos mucho. Nos juntamos, cenamos, tocamos de lo que nos gusta: Hendrix, Led Zeppelin... en fin, lo que la gente ya sabe.

-Hay muchísimas bandas de versiones y, además (por motivos obvios), no se ha podido escuchar a Gran Cañón en disco antes. ¿Qué cree que los hace atractivos? ¿Qué los distingue de otras bandas de versiones?

-Hombre, el grupo tiene cierto éxito porque somos conocidos. Y suena muy bien: entre otras cosas, la gente va a ver algo inusual, que es a Leiva tocar la batería. Lo hace de maravilla. Es, en cierto modo, una banda de «all stars» y hay demanda. La verdad es que no queremos exprimirlo mucho, sino tocar cuando nos apetezca. Podríamos hacer setenta conciertos, y se concibió para hacer clubes y no festivales. Pero ya digo que lo principal es juntarnos, cenar, pasar un buen rato...

-¿Cómo gestiona la comparación? Quiero decir: el público conoce sus canciones y... podrían gustarle más estas.

-¡Espero que les gusten, porque son buenísimas! Son canciones geniales: nosotros somos fans antes que músicos. Naturalmente, no como lo éramos con dieciséis años, pero seguimos comprando música y consumiéndola con pasión. Como antes de ser profesionales.

-Ahora que hablamos de años, se cumplen veinticinco de la fundación de M Clan. Son unos cuantos.

-La música continúa. Ahora M Clan estamos en un parón, porque hay que saber dosificarse. Pero seguimos haciendo cosas... Y, por qué no decirlo, vivimos de esto. ¿Por qué vas a dejar un curro que te gusta? Se trata de reinventarse.

-El mundo también ha cambiado mucho alrededor. ¿Cómo se mantiene uno?

-Nos hemos ido adaptando. Evolucionamos: es cierto que ya no se venden discos y que eso va hacia la desaparición. Tiene que seguir habiendo una forma de comercializar la música, de rentabilizar lo que supone grabar un disco. Estamos a la expectativa de esa forma... Supongo que en algún momento las plataformas digitales tendrán que ser de pago. En todo caso, la música es música. La comunicación es total.

-Pero grabar un disco, incluso humilde, no deja de ser algo caro en sí mismo.

-Las discográficas ya se llevan un porcentaje del directo para recuperar lo invertido en la grabación. Vamos hacia un modelo en el que paguen por tenerlo, en que las empresas sean de distribución y marketing y, para grabar el disco, le pedirás el dinero al banco. Antes, lo ponían ellas porque los vendían.

Demasiada oferta

-En cuanto al directo, impuestos aparte, sí se está observado que, debido a la crisis, no es tan prioritario para la gente gastar dinero en ocio, pagar entradas. ¿Cómo se puede solucionar eso?

-Yo crecí en los 80 y entonces sí que no había absolutamente nadie que pagase por ver un concierto. Luego, en los 90, llegaron los ayuntamientos y el dinero público. Y no seré yo quien lo critique porque he vivido de ello, pero el público tiene que saber que hacer esto cuesta dinero, que no se regala. Mira, con la gira de 'Delta' (el duodécimo disco de M Clan, publicado en 2016), se empezaba a ganar dinero a partir de 8.000 euros. Eso son cuatrocientas personas a veinte euros ¡para no perder dinero! Quiero ser claro con esto y que se me entienda: es importante que la gente sepa, al menos, lo que vale. Nadie puede decir que veinte euros es caro, por algo irrepetible, cuando te compras un teléfono de dos mil o un coche de veinticinco mil. Hay que buscar la manera de atraer... Por otro lado, hay ciudades con demasiada oferta. Que está muy bien que haya muchas cosas, pero en una ciudad como Murcia es imposible que haya tanta gente para ir a tantas cosas.

-¿Podría haber un filtro para, digamos, distinguir a las bandas más solventes, separar el grano de la paja?

-Ahora lo tienes muy fácil para informarte gracias a internet. Y, a veces, hay que ir a descubrir.

-Me refería, sobre todo, a la formación musical. ¿Echa de menos más?

-Ya hay mucho más, ahora, que cuando empezamos. Y me falta información y no quiero hablar con la boca muy grande, pero no entiendo que se quiten asignaturas de música. Ya digo que hay cosas que no sé y por eso no quiero entrar en detalles y equivocarme; solo digo que me parece una involución que no haya música. La música no es escuchar la radio: la música forma a la gente, da libertad a las personas.

-¿Escucha música hecha en los últimos diez años?

-Sí.

-¿El qué?

-Sobre todo, rock clásico, cosas casi retro. No soy muy de vanguardia... El blues me sigue pareciendo alucinante.