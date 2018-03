El festival Euroyeyé pone a la venta sus abonos REDACCIÓN GIJÓN. Jueves, 29 marzo 2018, 00:16

El festival Euroyeyé, que tiene a la venta sus primeros 50 abonos con descuento hasta este sábado, anunció ayer su cartel definitivo. Serán cuatro días de motocicletas, exposiciones, una feria de discos, un pequeño festival de cine con películas de culto de los años 60, un par de fiestas en la piscina, en el camping de Deva, y sobre todo música. Entre el 2 y el 5 de agosto, seis grupos pondrán el ritmo a la ciudad de Gijón, en la que es ya la edición número 24 de este clásico del verano en Asturias. Los británicos James Hunter Six (jueves 2 de agosto, en la plaza Mayor, gratis), The Mystic Braves (jueves 2 de agosto, Albeniz, 20 euros), Venera 5 y The creation factory (viernes 3, Albéniz, 20 euros), The Jackets y Los retrovisores (sábado 4, Albéniz, 20 euros) y una fiesta de despedida el domingo en el TNT Rock Bar conforman el programa musical.

Hasta este sábado está a la venta la oferta limitada para los primeros 50 tickets, a un precio de 49 euros más la comisión de venta, que incluyen la entrada a todas las sesiones de pago del festival: conciertos, 'allnighters' y 'pool parties', con una consumición mínima en cada una de ellas. Se puede complementar la oferta con la asistencia al de The Hives en el Tsunami Festival, con el que coincide en fechas este año, en este caso a 59 euros. Las entradas sueltas para cada noche de concierto -que incluye fiesta posterior con dj's- solo se podránconseguir en taquilla durante el festival, a 20 euros por día, e incluyen consumición.