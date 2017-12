El Festival Tsunami ya vendió 4.000 abonos Viernes, 29 diciembre 2017, 00:17

El Festival Tsunami ha vendido 4.000 abonos en el primer día de oferta con Bad Religion, The Hives, Millencolin, Lagwagon, The Vintage Caravan, Los Coronas, Dead Bronco, Viva Belgrado y Green Desert Water como reclamo. La cita con los sonidos más potentes, para la que aún quedan muchas bandas por anunciar, será los días 3 y 4 de agosto en Gijón. El año pasado triunfó con The Offspring y Pennywise, entre otros grupos internacionales y nacionales, y una propuesta de ocio paralelo a base de foodtrucks que reunio a miles de personas en la Universidad Laboral.