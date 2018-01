The Prodigy, nueva banda para el Tsunami Xixón Keith Flint, cantante del grupo The Prodigy, en una de sus actuaciones. / AFP El Ayuntamiento de Gijón anuncia en Fitur la actuación en Gijón de la veterana banda inglesa de música electrónica MIGUEL ROJO GIJÓN. Viernes, 19 enero 2018, 12:37

El veterano grupo británico de música electrónica The Prodigy encabezará una de las noches del Festival Tsunami Xixón, que se celebrará en la Universidad Laboral de Gijón los días 3 y 4 de agosto. Además del grupo de electrónica, en el festival actuarán -de momento, aún hay sorpresas por anunciar- otras diez bandas: Bad Religion, The Hives, Lagwagon, Millencolin, The Vintage Caravan, Los Coronas, Viva Belgrado, Dead Bronco y Green Desert.

The Prodigy es uno de los pioneros del conocido como Big Beat, una mezcla de rock y punk con música electrónica, muy animada y muy fiestera que tuvo gran éxito en los finales de los 90 y principios de los 2000, con temas bandera como 'Smack My Bitch Up' -si pueden vean el vídeo-, 'Breathe', 'Omen' o 'Invaders Must Die'. El coste de los abonos será de 49 euros más gastos hasta el 2 de febrero, cuando subirán de nuevo de precio tras varias ofertas de lanzamiento. Los abonos dan acceso a los dos días del festival y a todas sus actuaciones de pago. Los menores de hasta 12 años inclusive podrán acceder gratis.

El anuncio fue quizás lo más llamativo de la presentación que ayer hizo en Fitur el Ayuntamiento de Gijón, donde además de mostrar las excelencias turísticas del concejo realizó un repaso de las actividades previstas a lo largo de todo el año en la ciudad. Desde el concierto de El Arrebato del sábado 27 a la programación navideña, pasando por festivales como el Gijón Sound, Metrópoli, LEV, Semana Negra, Arcu Atlánticu, el Festival de Jazz, el de Góspel o el Festival Internacional de Cine de Gijón, además del resto de citas festivas del año en Gijón.

1,5 millones de turistas

Asimismo, se aprovechó la feria turística madrileña para hacer balance. Según Divertia, en los once primeros meses de 2017 pasaron por la ciudad 1.495.176 viajeros, un 3,4% más que el año anterior, récord histórico en Gijón. Si se mantiene la tendencia, el año se habría cerrado como el mejor en cuanto a cifras en la ciudad.