El góspel que inspira a Obama The South Caroline Gospel Chorale, en acción. / E. C. La mejor música religiosa afroamericana llenará el Jovellanos los días 15, 16 y 17 de diciembre A. VILLACORTA Lunes, 27 noviembre 2017, 00:44

El góspel, la música religiosa afroamericana que eleva el espíritu y agita el cuerpo, volverá a llenar el Teatro Jovellanos los próximos días 15, 16 y 17 de diciembre en tres sesiones (todas a las 20.30 horas) a modo de preludio sonoro a la Navidad que ya se ha convertido en tradición en el coliseo gijonés, lleno hasta la bandera en ediciones anteriores del festival.

Todavía permanece en la memoria el fin de fiesta del año pasado, cuando en el Jovellanos se desató una locura total con el 'Amen' entonado por más de mil gargantas y con todo el personal en pie batiendo palmas para acompañar el 'Aleluya' o el 'Oh, happy day' y en el que parte del público acabó por subirse al escenario para acompañar a los cantantes. Si el año pasado la soprano y Premio Príncipe Barbara Hendricks fue la encargada de inaugurar tres conciertos de lujo, en esta ocasión los primeros del cartel serán los Harlem Gospel Choir, que se presentan de nuevo en la previa de la Navidad gijonesa con un espectáculo dirigido a toda la familia titulado 'Los grandes del gospel'. Desde 2009 es uno de los más famosos grupos de góspel de América, que lleva la alegría de su música a las principales ciudades europeas. La respuesta del público es unánime, agotando las entradas en todas las salas por donde pasan.

Fue en 1986 cuando Allen Bailey, tras asistir a una ceremonia de homenaje a Luther King, fundó esta coral que hizo del mundo su escenario. Y, como el góspel es una música de emoción y celebración, sus actuaciones siempre resultan un gran show donde el sentimiento se desborda.

Al mismo tiempo, su repertorio, cuidadosamente escogido e interpretado con alma y pasión, conforma un espectáculo perfecto para pequeños y mayores. Una circunstancia que tuvo muy en cuenta el entonces candidato Barack Obama cuando los invitó a cantar en la apertura de su primera campaña presidencial.

Pero no solo el hoy presidente de Estados Unidos ha disfrutado de su música, porque el Harlem Gospel Choir ha actuado para grandes personalidades y junto a las grandes estrellas: de Nelson Mandela al Papa Juan Pablo II, de Paul McCartney a Jimmy Cliff pasando por Diana Ross. Además, el grupo es conocido por haber hecho giras internacionales con tributos a artistas como Michael Jackson, Stevie Wonder o Adele. En esta gira, interpretará hits de Beyoncé, un motivo más para no perderse esta banda sonora elevada a la escena con su inimitable estilo.

Ya el sábado, hará los honores NOLA Gospel Project, una formación vinculada al 9th Ward, el barrio más castigado por el huracán 'Katrina', que presenta en Europa 'Érase una vez Nueva Orleans', un sentido homenaje a la ciudad donde siempre hay música en el aire, cuna del jazz, espíritu del góspel, casa del rock & roll y lugar de nacimiento de grandes astros del siglo XX, de Louis Armstrong a Mahalia Jackson o Fats Domino. 'Érase una vez Nueva Orleans' es, precisamente, una muestra vibrante de la tradición musical de la ciudad, un viaje de ida y vuelta desde los orígenes en Congo Square al presente de los desfiles con ritmos de hip hop y con las melodías que se han tarareado en todo el planeta: 'What A Wonderful World', 'Just A Closer Walk' o 'When the Saints Go Marching In'.

No en vano, NOLA Gospel Project y Nueva Orleans son formas distintas de decir lo mismo: el 9th Ward o Distrito 9 es el tabasco que da sabor a la historia de la urbe y el barrio donde nacieron y se formaron profesionalmente los componentes de NOLA, marcados por el funky y un inconfundible sonido R&B.

Del pasado al presente

Y, por si todo eso fuese poco, el estreno europeo de 'Érase Una Vez Nueva Orleans' presentará a dos artistas invitados que son puro feeling y diversión: Charmaine Neville, una celebridad emparentada con los mundialmente aclamados Neville Brothers, todo ritmo y sensibilidad, y Amasa Miller, uno de los hechiceros del piano de un lugar lleno de brujos.

Finalmente, el domingo será el turno de The South Caroline Gospel Chorale, una poderosa y dinámica agrupación de Charleston, Carolina del Sur, creada por Wayne Ravenell.

Los miembros del coro, fundado en 1997, fueron seleccionados en las iglesias de la ciudad y componen una formación de entre nueve y quince voces -en función del concierto o la gira- con acompañamiento de órgano o piano, bajo, guitarra y batería.

Ellos son los elegidos para transportar al público gijonés a través de un viaje del conmovedor soul tradicional a las versiones de hoy. Desde los espirituales de los esclavos afroamericanos que se cantaban en las plantaciones hasta los sonidos actuales de las misas de los domingos. De rendir homenaje a James Brown y Whitney Houston a brindar un sentido tributo a Thomas Dorsey, el padre del góspel moderno.