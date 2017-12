«Somos un grupo de pop duro, no los heavys de siempre» Jens Johanssen. La banda encabeza el cartel de esta noche en el concierto de la plaza de toros de Gijón dentro del Metropoli Winter Jens Johansson. Teclista de Stratovarius M. ROJO GIJÓN. Sábado, 30 diciembre 2017, 00:23

Jens Johansson es el teclista de Stratovarius, el grupo que esta noche encabeza el cartel de Metropoli Winter que completan Angelus Apatrida y Väldemar en la llamda noche heavy. Lleva desde 1996 formando parte del grupo, antes tocó con artistas como Yngwie Malmsteen, Dio y Ritchie Blackmore.

-¿Qué ofrece Stratovarius que no hayamos escuchado ya de otros grupos heavys en los últimos 40 o 50 años?

-Seguimos esa tradición del heavy, pero nosotros somos más pop, no es el superheavy que triunfaba en el siglo XX, hacemos música más melódica. Podríamos decir que es un pop heavy. Así que es algo diferente.

-¿Por qué hay tanta tradición heavy en el norte de Europa, en Suecia, en Noruega, en Alemania...?

-Creo que está relacionado con la personalidad de la gente del norte y de su forma de vivir. En España o México, donde también hay por cierto buenos grupos heavys, cuando te asomas a la ventana quizás veas a unos amigos jugando al fútbol y salgas a jugar con ellos. Allí no pasa eso. Te asomas y está oscuro. Muchas veces no hay otra cosa que hacer allí que hablar con la gente que tienes en casa y tocar un instrumento es una afición muy extendida. Así que hay gente que esta practicando mucho tiempo y puede alcanzar el virtuosismo necesario como para tocar ese tipo de música. Es una teoría.

-Cada vez se venden menos discos y el directo es más importante para las bandas. ¿Está de acuerdo?

-Básicamente sí. Hace unos años era más fácil vender discos. Los habitos han cambiado. Hay algunos que todavía compran el producto porque son prácticamente coleccionistas, las cajas de recopilatorios, las reediciones... Si una banda no triunfa con su primer disco, no tiene el apoyo que antes había por parte de las compañías. Es dificil, pero tenemos que seguir haciendo lo que nos gusta aunque sea difícil ganar dinero. Lo importante es hacer más música no hacer más dinero.