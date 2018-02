Hallan muerto en Berlín al compositor de bandas sonoras Johan Johannson Johann Johannsson. / Efe Aún se desconoce la causa de la muerte del músico de 48 años que obtuvo el Globo de oro en 2015 por 'La teoría del todo' EFE Berlín Domingo, 11 febrero 2018, 13:48

El músico Johann Johannsson, compositor de bandas sonoras de películas como 'The theory of everything' ('La teoría de todo'), por la que obtuvo en 2015 el Globo de Oro, fue hallado muerto en su apartamento de Berlín, confirmó su agente Tim Husom.

"He perdido un amigo que era una de las personas más inteligentes y talentosas que conocía", dijo Husom, quien confirmó la noticia después de que circulara por varios medios alemanes.

Todavía se desconoce el motivo de la muerte de Johannssom que, según algunos medios, ocurrió ya el viernes.

Johannson nació en Islandia en 1969 y de niño aprendió a tocar varios instrumentos musicales.

Después de tocar en varios grupos musicales empezó a componer piezas que acompañaban representaciones teatrales en Islandia en los años noventa antes de dar el salto al cine a comienzos de este siglo.

Con la banda sonora para 'Prisioners' (2103) se hizo conocido internacionalmente.

Además de ganar el Globo de Oro con 'La teoría de todo', por la que fue nominado además a los Oscar y los premios BAFTA y Grammy, obtuvo una nominación con la banda sonora de 'Sicario'.