«Ser heredero de Andrés Segovia y Paco de Lucía es una preciosa responsabilidad» Pablo Sáinz Villegas. / E. C. Considerado uno de los mejores intérpretes de guitarra del mundo, llega a Asturias para tocar con la OSPA, pero antes compartirá su sueño de «la música con los niños» Pablo Sáinz Villegas Guitarrista PACHÉ MERAYO GIJÓN. Martes, 8 mayo 2018, 00:18

Es riojano de Logroño (1977), pero lleva por el mundo el acento y el habla sin pausa de México tan enraizado como la música. Se llama Pablo Sáinz Villegas y está considerado el mejor intérprete de guitarra española del mundo. En Nueva York se han doblado ante él los críticos más exigentes. El 'New York Times' le ha convertido en el dios de las seis cuerdas y los más de 30 premios que acumula le mantienen en el podio sin discusiones. Pero él, que viene a tocar con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) el jueves, en el Teatro Jovellanos, y el viernes en el Auditorio Príncipe, es, más que un músico aplaudido, un «músico comprometido». Por eso antes de unirse a la sinfónica, mañana mismo llevará su proyecto social 'El legado de la música sin fronteras' a un buen número de niños asturianos. La fama le ha colocado en los mejores escenarios, pero a él lo que le gusta es colocarse con su guitarra delante de los niños. Los conciertos didácticos se suman siempre y por su interés personal en las ciudades a las que viaja profesionalmente.

-¿Qué cree que nos da la música?

-A los niños les humaniza el desarrollo personal y emocional. La música, que es de todos, es inspiradora en sí misma. Creo que es algo magnífico que debemos compartir sin distinciones de edades. Está, como el arte, en todas las personas. Nos pertenece a todos y yo lo que hago al compartirla es devolverla como el tesoro que es y que no admite muros de ningún tipo.

-La fundación creada por usted nació allí donde crece un muro, en Tijuana.

-Sí. Es tremendo y es la antítesis de lo que es la música, algo que nos une, que no separa a nadie. El hecho de que haya nacido allí es significativo porque busca derribarlo al menos simbólicamente.

-¿Cada vez que programa un concierto organiza un encuentro con niños?

-Esa es la intención. Quiero compartir mi sueño de la música. Cuando supe que venía a Asturias me puse en contacto con la Consejería de Educación y ellos crearon un concurso para que la comunidad educativa participara. Salieron dos centros ganadores y con ellos estaremos el miércoles en La Hueria, en un colegio de San Martín del Rey Aurelio, y en el Parque Infantil de Oviedo. En los dos casos lo que haré será contar cuentos con valores y enseñanzas y la música será como su banda sonora. Quiero que las notas queden en sus mentes como una imagen poderosa para siempre.

-Dicen que usted es heredero de los dos más grandes, Andrés Segovia y Paco de Lucía.

-Es un gran regalo y una preciosa responsabilidad que asumo, pero que no sirve tanto para alegrar el ego, que lo alegra, como para mantener una tradición tan fuertemente arraigada y vinculada a España como la de la guitarra.

-Tocó hace unos meses en el Carnegie Hall de Nueva York. Solo con su silla y su guitarra ¿qué sintió?

-Solo lo había hecho Segovia 30 años antes. Paco de Lucía tocó allí, pero acompañado. Fue algo emocionante. No quería cerrar los ojos, porque quería ver lo que sucedía allí. Me conecté al recuerdo del maestro Segovia y cuando, por fin, abrí los ojos, fue algo impresionante.

-Los críticos más críticos se han puesto a sus pies. ¿Se puede pedir más?

-Es muy importante desde luego que los que saben te demuestren respeto, pero para mí no es más importante un crítico de 'The New York Times' que un vecino de La Rioja al que le ha llegado la música al corazón.

-¿Emocionar es el reto?

-Totalmente. Es lo que pretendo. Cuando estoy con una silla y mi guitarra el viaje es más interior y cuando toco con una orquesta es más extrovertido, pero ambos son un viaje en el que quiero ir acompañado. Quiero que la música nos lleve a todos juntos.

-¿La guitarra en sus manos sigue siendo un instrumento popular?

-Es en todo caso el instrumento de la gente. Puede ir desde Bach a La Bamba y llevar en medio numerosas expresiones artísticas, manteniendo siempre la tradición. La guitarra es, como la música, un punto de encuentro en el que se valora y celebra la multiculturalidad, como ejemplo de lo que el mundo representa, como un ejemplo de la oportunidad de aprender de lo diferente.

-Su guitarra le sirve de metáfora, ¿no?

-Sí. Eso es. Hay una coherencia consciente entre lo que significa la música y lo que significa la vida en la que lo único que pretendo es seguir adelante de una manera honesta, con paciencia y amor por lo que hago y por los que tengo a mi alrededor.

-¿Distingue entre música seria y música popular?

-Como decía Mozart no hay música seria ni música bufa. Hay música. Hay arte. Y el arte y las humanidades nos dan el equilibrio. Eso no lo podemos olvidar y creo que no todo el mundo lo sabe.