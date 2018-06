La historia detrás del 'Let it be' James Corden y Paul McCartney, cantando dentro del coche mientras recorren Liverpool. El beatle, que saca nuevo album y celebra el medio siglo del famoso 'Album blanco', recorre Liverpool para un programa de televisión McCartney recuerda cómo su madre fallecida le dijo esa frase en un sueño para animarle MIGUEL ROJO Martes, 26 junio 2018, 00:18

Le recogió en Liverpool, se saludaron y empezaron a cantar a voces 'Baby you can drive my car'. El presentador del programa de televisión americano de la CBS 'The late show', James Corden, estaba encantado y llegó a emocionarse por tener en su coche a una estrella como Paul McCartney. Diría después que, sin duda, había sido el mejor capítulo de esta sección de su programa titulada 'Carpool karaoke', que consiste en invitar a famosos cantantes a subirse al coche y cantar 'al alto la lleva' sus temas, que pone en la radio del coche para sorpresa de aquellos con los que se encuentran en los semáforos.

La edición especial en Inglaterra con el miembro de los Beatles fue realmente emocionante. McCartney, que tiene 76 años y en septiembre sacará 'Egipt station', su nuevo disco, estaba muy hablador, se lo pasó muy bien y contó numerosas anécdotas, como el origen de la canción 'Let it be'. «Mi madre se me apareció en un sueño y me dio un consejo: no te preocupes, todo va a ir bien, déjalo estar (let it be). Escribí la canción y aún hoy conserva esa carga positiva que ella me transmitió». Corden acabó llorando emocionado, sobrepasado por la situación. «Mi padre y mi abuelo me pusieron 'Let it be' cuando era un niño y me dijeron: 'esta es la mejor canción que se ha escrito nunca'. Si mi abuelo pudiese ver esto que está pasando sería enormemente feliz», comentaba ante la cámara mientras conducía con McCartney a su lado.

Después cantaron 'Penny Lane', mientras recorrían la calle del mismo nombre y se bajaban para que el beatle firmase en una de las placas, junto al nombre de decenas de fans. De allí, a una barbería que lleva el nombre de la canción, para sorpresa de la dueña, que tenía una fotografía de John Lennon cortándole el pelo a Paul en la pared. También una tienda de flores. Allí por donde pasaban, McCartney era fotografíado, besado, aclamado en definitiva. «No me lo puedo creer», decían quiénes los veían por la calle o antes los lugares que visitaban. «En esta iglesia cantaba yo en el coro», explicaba McCartney mientras señalaba, poco antes de llegar a la casa en la que vivió entre los 12 y los 20 años. Picaron a la puerta, y la cara de sorpresa de la actual dueña lo dejaba todo dicho. «En esta habitación ensayaba con John», y su puso a cantar 'She loves you', para después tocar al piano 'When I'm 64'. Al salir, unas 200 personas esperaban a la puerta. «Te queremos, Paul». «Tu música sonó en el funeral de mi padre, gracias». Y como fin de fiesta, una sorpresa para los parroquianos del pub 'Philarmonic', donde The Beatles solían parar y alguna vez tocaron. Cuando una cliente puso en la máquina de música -la típica 'Juke Box'- 'A hard day's night', se abrió el telón y allí estaba McCartney con su banda, tocando en directo.

Después llegaron 'Obladi, oblada' y 'Love me do'. En el exterior, al oir música en directo, la gente se asomaba al pub, y se encontraban con McCartney sobre el escenario cantando 'Back in USSR'. El lugar se fue llenando, así que el concierto tuvo que acabarse. Un coreadísimo 'Hey Jude', con el presentador al micrófono y un salida multitudinaria cerraron una jornada inolvidable para muchos habitantes de la cuna de los Beatles. Estos días, además, se cumplen los 50 años de la publicación del 'album blanco', uno de sus discos legendarios.