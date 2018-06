Los jóvenes músicos de Sonidópolis sacan a la calle 'Año uno', su nuevo disco

'Año uno' es el nuevo CD que «recoge las experiencias de todo un año de trabajo con más de 200 niños y niñas en la escuela de música Sonidópolis» de Gijón. Todo un templo de la enseñanza de la música rock y pop en la ciudad. En los temas se observarán influencias que van «de Little Richard a Bowie, Alaska,The Cranberries, Red hot chilli peppers, The Nerves, Pixies, Adele, Belle and Sebastian y La buena vida, por citar unas pocas».

A grupos ya consolidados como Las eléctricas, Anónimas, Los frikis, Los bananas, Panda, Los tornados, Tok-Ones o Pixelados se unen nuevas formaciones como los Power punkis, Rockandrollers, Los molinillos, Viajeros del tiempo, Mentiras piadosas, Lolly music, Ninchetas, Los chuliguays, Los fantásticos, Telegrama y Salvajes, todos con integrantes de entre 6 y 15 años

El disco se presentará en directo el próximo viernes 15 de junio, a las 18 horas, en el patio porticado del Colegio Público Jovellanos, de Gijón, con entrada libre y la actuación de todos los grupos indicados más varias sorpresas por desvelar. El disco estará disponible en una semana.