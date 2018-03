Maceo Parker abarrota el Teatro de la Laboral con su descarga de funk Maceo Parker, durante su actuación en la Laboral. / DAMIÁN ARIENZA Sábado, 17 marzo 2018, 00:17

La energía del trueno y el fulgor del relámpago confabulados en una misma presencia definen el quehacer de Marceo Parker, leyenda viva de la tradición afroamericana que ayer llenó el Teatro de la Laboral. A sus setenta y cinco años, el curtido maestro del funk se encuentra en perfecta forma y así lo demostró durante la intensa sesión que ofreció junto a su banda, una fiesta desde la salida a escena. Clásicos del género en el que lleva más de medio siglo formaron el programa de un concierto repleto de guiños y tributos a algunas de las figuras icónicas de la música negra del siglo XX.

El intérprete americano desgranó anoche una significativa muestra del bagaje en el que ha ido forjando su propia personalidad como artista tras trabajar con leyendas como James Brown (con quien grabó una veintena de álbumes), George Clinton o Prince. Un pellizco de ese universo lo compartió en temas como: 'Make it fun', 'You don't know me', 'Let's get it on', 'Off the hook' o 'Pass the peas'. Toda una lección de genialidad y una fiesta para el público que llenó la Laboral para disfrutar de una leyenda que no defraudó.