«Melville no se reía nunca y daba mucha importancia al guion» Éric Demarsan. / PABLO LORENZANA «Para mi primera música con él, solo dijo: 'Quiero una música que sea muy minimalista. Voy a hacer una película de hombres'» Éric Demarsan Autor de bandas sonoras DIEGO MEDRANO OVIEDO. Viernes, 29 junio 2018, 00:25

Se clausura el festival RA-DAR en Oviedo, aglutinante de música y cine en torno a la figura del cineasta Jean Pierre Melville, y visita su clausura uno de los compositores de cabecera, Éric Demarsan, firma de la banda sonora de películas como 'Círculo rojo' o 'El ejército de las sombras'.

-¿Cómo fue trabajar con Melville?

-Pocas veces en tu vida tienes la oportunidad de hacerlo con un genio. Era hermético, era opaco, pero tenías la noción de estar frente a un genio, nunca más me ha ocurrido. Inició el periodo de 'nouvelle vague' en toda Europa, inició una nueva era. Yo era muy joven y mi asombro frente a su persona no hizo sino ir en aumento con los años.

-¿Destaca alguna anécdota en su trato?

-Era muy serio. No se reía nunca y daba mucha importancia al guion, te contaba las imágenes con palabras muy despacio y te daba absoluta carta blanca para hacer lo que estimaras. Para mi primera película con él solo me dijo: «Quiero una música que sea muy minimalista. Voy a hacer una película de hombres». Hay siempre en Melville una elegancia innata, ajena a la floritura, pura sobriedad. No todos los directores dan importancia al guion, otros lo cambian sobre la marcha.

-¿Fue un personaje atormentado?

-No puedo contestar a su pregunta. No éramos amigos. Siempre, en el terreno personal, había una barrera. Cuando fue a escuchar mi primer trabajo musical sobre su obra me habían dado ciertas instrucciones: Melville siempre va con un sombrero Stetson, gafas de sol y una gabardina; si se quita el sombrero o las gafas es que le gusta lo que haces, es que todo va bien y se siente cómodo. Se quitó el sombrero, se quitó las gafas y se quitó la gabardina (risas). No era invasivo y tenía mucho respeto por el trabajo de los demás: creía en el equipo a la hora de hacer una película.

-¿Hay en su obra un diálogo con la cultura francesa?

-No. Escucho música de todas las partes del mundo. No busco lo local ni lo conocido como mío. Me encanta la música cubana y la americana, por ejemplo. Melville también me enseñó, a su modo, contención y no desparramarme. Los temas, muy sencillos, pedía escucharlos al piano. El plano secuencia de su cine, sus enormes vacíos, enseñan narrativamente mucho. Cuando no sucede nada es cuando más pasa en el cine de Melville. Las narrativas interiores, los asuntos del corazón, no tienen por qué ser explicitas.

-¿Han envejecido bien sus películas?

-Hombre, son en blanco y negro, mucha gente nacida hoy con las nuevas tecnologías igual no se identifica con esa manera de contar pero son obras maestras. El, en un momento dado, sin que fuese un obstáculo mi juventud, me pide que elija la orquesta sin saber yo cómo iba a responder. Tenía la grandeza de quien delega. Su cine en 'El silencio del mar' es atemporal. Tiene la complicidad contemporánea. Por eso es un clásico. Yo hoy veo muchas películas y series, esa «inspiración abierta» por cuanto se hace, yo creo que me la dio Melville.

-Supongo que nada más feliz que el encargo sin presiones.

-Es lo más feliz el encargo sin presiones y lo menos fácil. Melville entendía que la música era otro lenguaje distinto al de las imágenes o las palabras. Pedía otra creación, lo más intensa posible, y yo, con unas pocas imágenes, con el montaje visto a sorbos o lo que él me contaba, ya me subía a un taxi dándole formas a la pieza sobre el papel y sin instrumento. Melville quería que fueses espectador y la obra que de este pudiera surgir.