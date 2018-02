Metrópoli: del rock a Moderna de Pueblo Raquel Córcoles, autora de Moderna de Pueblo. La cita, que se celebrará en el recinto ferial entre del 29 de junio al 8 de julio, contará con Loquillo y Rinocérose en la parte musical y con exposiciones de Lego y Harry Potter La dibujante del popular personaje será una de las invitadas del festival gijonés MIGUEL ROJO GIJÓN. Viernes, 16 febrero 2018, 00:13

El festival de ocio familiar del verano gijonés, Metrópoli, presentó anoche un avance de su programación para este año. La cita será del 29 de junio al 8 de julio en el recinto ferial Luis Adaro, y a falta de que se pueda sumar algún nombre más, la popular dibujante Raquel Córcoles, autora de la serie de Moderna de Pueblo, será una de las firmas más buscadas de la Comic Con, que se celebrará dentro del festival, el último fin de semana. Será la primera participación de esta autora -que acaba de sacar su cuarto libro de la serie, 'Idiotizada'- en una convención de este tipo. Eso sin obviar a los grandes autores de cómic americano: Bob McLeond (Superman, Spiderman, Star Wars, X-Men), Hernández Walta (Visión), Iban Coello (Deadpool, Venomverse) y Patrick Zircher (Iron Man, Capitán América, Escuadrón Suicida, Thor, Daredevil, Flahs, Green Arrow...).

Además del tradicional concurso de cosplays -disfraces de personajes-, y de las exposiciones -una que mostrará construcciones con más de 400.000 piezas de Lego, otra dedicada a los personajes de Marvel, una tercera sobre la serie televisiva ochentera 'V' y otra, la más importante, dedicada a Harry Potter, que hasta tendrá un día dedicado a él durante el festival-, habrá cine, videojuegos, 'youtubers', gastronetas para saciar el hambre y la sed, zona infantil, el tradicional desfile de 'Star Wars', un espacio para los juegos de mesa, la 'frikichapel' para casarse en el festival, y hasta un 'Comic dog', un espacio que incluye actividades pensadas para que las mascotas se lo pasen tan bien como los humanos.

En el aspecto musical, habrá de todo: desde hip hop a pop, pasando por música indie, rock y música electrónica. Loquillo presentará su espectáculo de 40 aniversario en el escenario principal, en el que también estarán Rinocérose, una banda francesa que fusiona rock y música electrónica. También se celebrará el espectáculo de versiones de Gran Cañón 'Classic rock and soul covers', en el que una superbanda con Carlos Tarque, Leiva y varios de sus músicos habituales ofrecerán versiones de los Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin, Rod Stewart, Eric Clapaton o Jimmy Hendrix, entre otros. C. Tangana, Nathy Peluso, Sexy Zebras, Smile, Nat Simos y Alice and the Wonders completan el programa musical, al que se sumarán bandas locales, bares con música amplificada y mucha diversión para rematar las noches de Metrópoli. Una apuesta segura para el entretenimiento familiar.