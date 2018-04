«Toda la música debería ser soul, nacer del alma» Ala.ni. / E. C. La artista británica, que prestó su voz a la banda sonora de la última película de Isabel Coixet, actúa hoy en la Laboral Ala.ni Cantante M. ROJO GIJÓN. Sábado, 14 abril 2018, 00:14

La cantante de origen caribeño Ala.ni, nacida en Londres y residente a veces en París, llega esta tarde al Teatro de la Laboral (20.30 horas) para ofrecer su delicado espectáculo en el que el soul se entremezcla con la canción tradicional del cine americano, el jazz y unos toques de indie electrónico. Una voz irrepetible que saltó de hacer coros con artistas como como Blur y Andrea Bocelli a tener su propio proyecto.

-¿Cómo ha influido su carrera previa como corista en su actual proyecto como solista?

-Para mí no hay esa distinción. Llevo desde los 5 años formándome en teatro y música, no conozco otra cosa y no podría hacer esa separación. Actuar, hacer música... es todo lo que sé hacer y a lo que me he dedicado toda mi vida. Disfruto componiéndolo todo yo y cantando en mi nuevo álbum. Me permite tocar todas las disciplinas, pero me gustaría poder bailar más y, quizás en un futuro, actuar.

-Se la suele englobar en el soul. ¿Cree que su música encaja dentro del género o es algo diferente?

-No existe la música soul. O toda la música es soul, porque toda la música debería salir del alma. No entiendo esa etiqueta ni tengo la obligación de etiquetarme, no tengo que encajar en las categorías que me adjudican otros.

-Dicho todo eso, ¿qué se va encontrar el público de Gijón sobre el escenario?

-Pues esperemos que un poco de música soul (se ríe abiertamente). Yo entiendo los conciertos como un intercambio con el público, quiero compartir con ellos música, sentir a la audiencia, y confío en que conseguiremos contactar. Me gusta ser espontánea y diferente en cada concierto. La música tiene que hacerte sentir algo, y eso es lo que quiero conseguir.

-Háblenos de su colaboración con la película 'La librería', de Isabel Coixet.

-Ella ya me conocía, y usaba la canción 'Cherry Blossom' como referencia para la película, para recrear la sensación que quería. Cuando necesitaron una voz para la banda sonora, el compositor simplemente dijo, ¿por qué no le preguntas a Ala.ni? Y yo dije, 'fuck yeah'. Me ha encantado formar parte de ello, Coixet está llena de energía y me apoyó en todo el proceso, me ha encantado conocerla, hemos conectado muy bien.

-¿Qué espera de Gijón? ¿Ha estado en la zona norte de España alguna vez?

-Nunca he estado, aunque he pasado mucho tiempo en otras partes de España. Me encanta la cultura y comida españolas. Espero que haya buena comida en Gijón, y con suerte, mejor tiempo que en Gran Bretaña.

-Buena comida seguro, el buen tiempo no se lo garantizamos...

-En cualquier caso, tengo muchas ganas de tocar en Gijón y conocerlo.