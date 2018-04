Música para seguir en la lucha Alfredo González se dirige al público del Campoamor. El Campoamor acoge el concierto 'A galopar', una fiesta de la reivindicación obreraNuberu, Alfredo González, Fee Rega, Héctor Tuya y Los Berrones fueron algunos de los artistas que hicieron vibrar al público MANOLO D. ABAD OVIEDO. Martes, 1 mayo 2018, 00:13

La pertinaz lluvia que cayó durante todo el día sobre Oviedo no pudo deslucir la presencia de público ni desanimar a nadie a acudir al festival 'A Galopar (Canciones para un primero de mayo)' que, con la presencia de algunos de los nombres más destacados de la escena asturiana folk, indie y rock, se celebró ayer en un nutrido Teatro Campoamor, con el patio de butacas lleno.

Fue Manolo Peñayos, «un poco constipado», el primero en comenzar a sacar acordes a su guitarra. Le siguió Chus Pedro, que comparecía con una cerrada ovación de los presentes. Abría así Nuberu una sesión para reivindicar los derechos de los trabajadores por el Primero de Mayo. «Ye un placer compartir esti escenario con todos después de 32 años», dijo como saludo al público Chus Pedro. Con el refuerzo de Gabino Antuña, Nuberu lanzaba un mensaje para reclamar un mundo más solidario.

Tras ellos, llegó el turno de Alfredo González. «Tenía preparada una canción, pero la he cambiado tras conocer la sentencia sobre la 'Manada'. Y he elegido 'Mala gente que camina', basada en un verso de Antonio Machado», afirmó. Su segunda aportación fue una versión de Barricada, 'No hay tregua'.

Fee Rega fue la tercera en salir a escena para interpretar 'Canto para la libertad', porque «igual como soy alemana resultaría raro que tocara una canción de lucha alemana aquí». Siguió su actuación con 'La dinamitera', una canción bastante «cañera».

Luego llegarían Los Berrones, con 'Mi querida España' y 'Tiene que llover'; Perro Blanco Blues, que agradecieron a la ciudadanía su «apuesta por la cultura» para tocar después una canción de Luis Pastor que, «a pesar de haber sido escrita hace más de treinta años, sigue estando de plena actualidad, lo que, por desgracia, significa que no hemos cambiado mucho»; Cristina Busto, que hizo un guiño al legendario 'Ay Carmela'; Cruz Martínez, quien acompañada por sus hijas Silvia y Gema Fernández (Silvidos y Gemidos), desempolvó 'A contratiempo' y el emocionante 'Cadenas', de Jarcha. Llegarían después Vaudí; Héctor Tuya, que no pudo resistirse «a la tentación del piano de cola», para abrir con el estribillo de 'L' estaca' su interpretación del célebre tema del catalán Lluis Llach y Pablo und Destruktion, que sacó su vena más revolucionaria.

Un concierto para la lucha que acabó con todos los músicos presentes en esta fiesta subidos al escenario cantando 'Aida la fuente' y 'A galopar', dos canciones que hicieron que todo el público se pusiese en pie para despedir una noche de comunión y reivindicación.