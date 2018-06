Los músicos de la OSPA debaten hoy de urgencia la continuidad de Milanov

Las aguas bajan revueltas en la OSPA y para hoy hay convocada una asamblea urgente. La reunión llega tras el malestar generado después de que la Comisión Artística de la formación presentase un informe en junio de 2017 en el que aconsejaba que no se prorrogase el contrato a Rossen Milanov, su director titular, del que se hizo caso omiso. Pero la fractura alcanza también al propio comité de empresa y, ayer, Francisco Revert y Gustavo Fernández-Buey, representantes de Usipa en el órgano de representación de los músicos, denunciaron que «la convocatoria de la última asamblea de trabajadores no se ajustó a la legalidad vigente», y tampoco la convocatoria de hoy. Y eso, porque ninguno de ellos ha sido informado y porque no ha habido la consiguiente votación de los cinco miembros del comité», algo de lo que culpan a sus compañeros de CC OO y CSIF. Hablan en Usipa de «manipulación» y de que no están dispuestos «a participar en una votación mal organizada fuera de una una asamblea general de trabajadores legal y sin las mínimas garantías de transparencia». Una marejadilla que amenaza también a la gerente de la orquesta, Ana Mateo, ante lo que los miembros de Usipa han pedido una reunión con el consejero Genaro Alonso.