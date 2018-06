Los músicos de la OSPA votan divididos en contra de la continuidad de Milanov y Mateo Rossen Milanov, durante un ensayo, al frente de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. / EFE Los asistentes a la asamblea reprueban la labor del director y la gerente de la orquestaDos de los cinco miembros del comité de empresa no participaron al considerar que la convocatoria, a la que asistió más de la mitad de la plantilla, era «ilegal» MIGUEL ROJO GIJÓN. Jueves, 28 junio 2018, 00:49

La asamblea de trabajadores de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias convocada ayer escenificó el descontento de parte de los músicos hacia el trabajo del maestro Rossen Milanov y la gestión de la actual gerente, Ana Mateo, y aprobó reprobar la labor de ambos, votando en contra de su continuidad. También dejó al descubierto algo más, la división interna entre los propios músicos. Porque de los cinco miembros del comité de empresa, los dos de USIPA habían manifestado su negativa a acudir a ese encuentro de trabajadores, al considerar que «esa convocatoria» -al igual que una anterior en la que se trató de abordar este tema- «no se ajusta a la legalidad, porque ninguno de los dos miembros de USIPA hemos sido informados de la misma y no ha habido la consiguiente votación entre los cinco miembros del Comité de Empresa».

Por medio de un comunicado, que también enviaron a todos sus compañeros, USIPA quería recuperar «la voz que nuestros compañeros de CCOO y CSIF nos están negando y evitar la manipulación que algunos trabajadores están realizando» y anunciaron su negativa a participar en «una votación mal organizada, fuera de una asamblea general de trabajadores legal y sin las mínimas garantías de transparencia». Añadieron también que la pregunta de la votación era «una gran incógnita», pues no había sido consensuada ni debatida en el seno del Comité de Empresa ni había salido de un acuerdo votado por mayoría, «puesto que en el propio acta de la última asamblea no se recoge el número de personas que la apoyan».

Finalmente, las preguntas fueron varias. Se trataba de una especie de examen sobre cada una de las dos figuras que se querían poner sobre la mesa: Rossen Milanov, el director titular, y Ana Mateo, la gerente. Tras varias cuestiones para valorar el trabajo del uno y la otra, las preguntas finales eran, básicamente, si se aprobaba su gestión y si se quería que continuasen en sus puestos.

CCOO recuerda que no es labor de los músicos rescindir contratos, «pero sí dar su opinión»

A la asamblea acudieron «más de la mitad» de los convocados, explicaban desde CCOO, y el resultado, que había de ser comunicado más tarde a la plantilla y al Consejo Rector de la OSPA, fue «desfavorable, tanto para el director como la gerente». Este sindicato, que también cuenta con dos miembros y la presidencia del comité de empresa, envió antes de la reunión otro comunicado en el que lamentaban «las trabas de otras organizaciones sindicales a la realización de una asamblea en la que puede participar todo el personal y cuyo fin es conocer de primera mano y con datos conretos la opinión de quienes así quieran expresarla». Recordaban que «desde hace tiempo venimos denunciando tanto ante la gerencia de la OSPA como ante la Dirección General de la Función Pública distintas irregularidades en la gestión de personal y otros incumplimientos del Convenio».

Comisiones considera que existe un «descontento de la plantilla con la gerencia de la OSPA así como con la dirección artística», por lo que ya en su momento había apoyado el informe de la Comisión Artística en el que se aconsejaba la no continuidad de Milanov al frente de la OSPA. Añadieron que su sindicato trata de «defender los intereses de los trabajadores, en ningún caso se presta a ser los voceros de la empresa, de la gerencia de la OSPA o de la Administración del Principado».

Consideran además que la asamblea no ha contravenido el ordenamiento jurídico, «al ser convocada en tiempo y forma por los representantes de los trabajadores», y que se desarroló sin incidentes «a pesar de las presiones recibidas para no acudir a la votación». Aclaran que, aunque no es potestad de los músicos la rescisión de ambos contratos, «sí deben contribuir al buen funcionamiento del organismo dando a conocer su opinión sobre la gestión y la dirección». Una opinión que, según los resultados de ayer, es contraria a la continuidad de director y gerente, pero cuya validez podría ser impugnada por los contrarios a que se celebrase esta votación. Y todo ello unos días después de que el consejero de Cultura, Genaro Alonso, asegurase en la Junta General que la situación de la OSPA era de «estabilidad» y garantizase que Rossen Milanov seguiría al frente de la OSPA hasta 2020. Y de que se presentase la programación de la próxima temporada, elaborada por Milanov.