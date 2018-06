Los músicos volverán a reunirse la semana que viene para tratar la situación actual de la orquesta M. ROJO GIJÓN. Sábado, 23 junio 2018, 00:14

Los músicos de la OSPA se reunieron ayer tras el ensayo matutino, pero no acordaron más que volver a verse la semana que viene para tratar de consensuar una postura. El encuentro fue tenso, porque parte de los trabajadores no están contentos con cómo se están haciendo las cosas y creen que la salida del director Rossen Milanov e incluso la marcha de la gerente, Ana Mateo, podría ser la mejor solución. Otros no quieren llegar tan lejos y también los hay que están encantados con el titular actual y prefieren dejar las cosas como están. En un Comité de Empresa muy dividido -está conformado por dos miembros de CCOO, dos de USIPA y uno de CSIF-, pero que prefiere que cualquier postura que se haga pública cuente con un amplio consenso de los trabajadores, han decidido dejar que pasen unos días para fijar una postura definitiva. Ayer ya había quien quería poner nombres sobre la mesa y votar sobre su continuidad, pero finalmente se decició esperar.

El mensaje del consejero de Cultura el día anterior había sido claro. El contrato de Rossen Milanov se cumpliría. Así se decidió en la Comisión Rectora de la OSPA a pesar del informe neativo de la Comisión Artística y, si había alguna duda sobre su continuidad, Genaro Alonso quiso disiparla y garantizarla hasta 2020. Ahora bien, si la semana próxima sale de la asamblea una petición clara de responsabilidades, quizás tenga que escucharles.