«No somos ningunos niños de papá»

Guillermo Bárcenas, líder de la banda Taburete. Este viernes abren junto a Maldita Nerea el festival Baldumac, donde presentarán «dos o tres temas del nuevo disco» Willy Bárcenas Cantante de Taburete MIGUEL ROJO GIJÓN. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:20

La banda madrileña Taburete será este viernes cabeza de cartel junto a Maldita Nerea en Baldumac, el nuevo festival que se celebra en La Morgal, que al día siguiente se dedica a la música de los ochenta y concluye el domingo con una actuación de la orquesta Panorama. Un programa ecléctico rodeado de mercadillos, actividades de ocio, pantallas gigantes para ver el fútbol y 'gastronetas' para llenarse la panza. Hablamos con el cantante del grupo, Guillermo Bárcenas, Willy para los amigos, un chaval de 27 años que siempre quiso dedicarse a la música, pero que vive marcado por la figura de su padre, el famoso tesorero del PP Luis Bárcenas.

-Después de su gira por Sudamérica, vuelven a España.

-La verdad es que sí. Estamos de vuelta de Sudamérica y va a ser el primer concierto grande que hacemos, tenemos las energías a tope.

-¿Qué tal la experiencia?

-Contentos. Hemos estado en México, donde los Hombres G nos dieron la oportunidad de actuar ante grandes públicos al llevarnos como teloneros, y después en Perú, Chile y Argentina. En todos los sitios hemos tenido mucho público. Nos recordó a nuestros inicios, porque la gente se sabe todas las canciones y está encendida. Queremos volver en diciembre.

-Ahora es más fácil llegar a todo el mundo gracias a internet.

-Nosotros no hemos sonado en la radio allí, al no tener una discográfica potente. El salto a América cuesta un poco más con una discográfica propia, pero Spotify, Youtube y las redes sociales te ayudan a llegar a sitios donde no lo esperas.

-Y ahora toca volver a Asturias.

-La verdad es que nos gusta mucho. Nuestro batería, que es asturiano, nos lleva a comer a sitios muy buenos, donde ponen mucha cantidad (ríe). Siempre he estado muy unido a Asturias, he pasado muchos veranos en Ribadesella, he disfrutado del Descenso del Sella. Y me temo que volveremos pronto para ver al Oviedo y el Sporting enfrentándose en el 'play off', que somos muy futboleros.

-El Sporting aún tiene posibilidades, si pierde el Rayo.

-Es que yo soy socio del Rayo Vallecano, así que sigo muy de cerca la categoría. Y claro, confío en que el Rayo no falle.

-Acaban de sacar un 'single', 'Belerofón'. ¿Cómo va el resto del disco?

-El 'single' ha tenido una buena acogida. Nuestro plan es sacar la semana que viene una canción de apoyo para España en el Mundial, aparte del disco. En verano lanzaremos otros dos 'singles', en septiembre el disco, con conciertos en Madrid y Barcelona y gira hasta el verano siguiente. Queremos recorrer toda España.

-¿Cómo dice que es lo de la canción de ánimo a España?

-Se titula 'Desde Rusia con amor'. Habla un poco de los jugadores, en plan broma. Creo que la va a corear mucho la gente. Sobre todo si España va para adelante en el Mundial.

-Adelánteme una estrofa.

-«Esta noche no vamos ni con Griezmann ni con Neymar ni con Messi ni Ronaldo». Es obvio que vamos con España...

-¿Qué le pareció la letra del himno de Marta Sánchez?

-No he escuchado la letra, pero creo que lo presentó con Ciudadanos, ¿no? La verdad es que me dio un poco de grima el asunto y no le hice mucho caso. Lo veo más como una estrategia política que otra cosa, pero, como le digo, sobre la letra no sé qué decir.

-Con tanto éxito, ¿se les ha subido la fama a la cabeza? ¿Cómo se lleva eso de ser tan conocidos?

-Yo creo que no se nos ha subido absolutamente nada. De como empezó el grupo a como es ahora, nada ha cambiado. Todo es muy sencillo, somos un grupo de amigos que trabajan juntos. Siempre fuimos muy cercanos con todo el mundo en la calle y en las redes sociales, y lo seguimos haciendo igual. También le digo: no esa una fama de esa que nos paran por la calle, como a los futbolistas. Yo puedo andar por cualquier sitio y aún me gusta cuando me paran.

-¿Están hartos de que les digan que son el grupo del hijo de Bárcenas?

-Ahora ya todos saben quién es Taburete, no hace falta tirar siempre de esa coletilla. Llevamos tres discos, hemos metido a 45.000 personas en Madrid en nuestros conciertos... Creo que la gente ya sabe quiénes somos y lo que hacemos.

-También tienen fama de pijos...

-Si quien piensa eso nos viese en el día a día, descubriese cómo somos en realidad, la música que escuchamos y lo que pensamos, sabría que somos gente de lo más normal y no esos niños de papá que la gente se piensa.