«Voy a darlo todo en esta gira»

«Voy a darlo todo y tengo unos musicazos». Es la promesa de Pablo Alborán para la que ya es una gira de recórd antes siquiera de haber comenzado y que podría convertirse en el fenómeno musical del año en los países de habla hispana. 'Tour prometo', el espectáculo con el que el cantante malagueño recorrerá doce países de ambos lados del Atlántico y que recalará el 27 de julio en Gijón en su esperado regreso a los escenarios, ya ha vendido de forma anticipada 600.000 entradas –250.000 en Latinoamérica y 350.000 en España–, lo que ha obligado a colgar el «no hay billetes» en 20 de los 61 conciertos programados cuando faltan 15 días para el primer directo. Para la actuación de Gijón aún quedan algunas entradas, donde su espectáculo estará incluido en el ciclo Gijón Life.

Semejante demostración de poderío, solo a la altura de estrellas como Alejandro Sanz, es la continuación lógica del fulgurante éxito de ‘Prometo’, su cuarto disco de estudio, que compuso durante los dos años que se apartó de los focos para «desconectar», recuperar la vida familiar y tomar impulso. En apenas seis semanas –salió el 17 de noviembre– se ha convertido en el álbum más vendido en España en 2017, con 40.000 adquisiciones solo en los siete primeros días y ya cuádruple disco de platino.

La gira, con una duración inicial de diez meses y con escala en 47 ciudades, comienza el 1 de marzo, con un concierto ya sin localidades en Ciudad de México, y concluye, al menos por ahora, el 21 de diciembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona. El primer tramo, de dos meses, recorrerá diez países de América Latina, con epílogo el 28 de abril en Temuco (Chile). La gira española arrancará el 18 de mayo con un concierto con entradas ya agotadas en su ciudad natal, y durante siete meses visitará 20 localidades, con casi la mitad de los espectáculos ya con el cartel de «todo vendido» desde finales de enero. Hará un paréntesis en el periplo español, en octubre, para llevar su convoy de ocho tráileres y dos autobuses a Estados Unidos, donde dará ocho espectáculos en plazas como Nueva York, Los Ángeles o Miami.

«Me he preparado muy bien», aseguró Alborán, después de tocar en directo y con toda su banda ‘La llave’ y ‘Tu refugio’, en lo que quiso ser el aperitivo de cómo serán sus directos, de dos horas de duración. No por casualidad eligió para la presentación el local de ensayos en el que lleva encerrado con músicos y técnicos dos meses y medio para pulir el «nuevo sonido» de los algo más de 20 temas, de todos sus discos, que tocará en cada concierto. «Quiero que viajemos del presente al pasado y al futuro a través de las canciones y que entre todos podamos parar el tiempo».

El músico malagueño no esquivó preguntas ajenas a la gira e insistió en que no tiene pareja alguna. «Ayer, en San Valentín, me hinché a comer chocolate; con eso lo digo todo», bromeó.