El Principado, tierra de ritmos urbanos Pánico 45. Pánico 45 y Leo Maravilla, dominicanos de origen y asturianos de adopción, firman dos discos que mezclan trap y reggaetón M. ROJO GIJÓN. Sábado, 23 junio 2018, 00:19

La escena urbana española esta en mejor forma que nunca y Asturias no se queda al margen. Buena muestra de ello es que ayer salían a la venta dos nuevos discos, en formato físico y digital, firmados por dos de los máximos exponentes de la escena regional, Pánico 45 y Leo Maravilla, dominicanos de origen, pero asturianos de adopción.

Pánico 45 incluye en su disco 'Juicio & Vacilón' ocho cortes plagados de ritmos trap, dembow y reggaeton en los que despliega todo su arsenal lírico sobre beats propios y otros de Johan On The Trap. Destacan temas como 'Grinder' o 'La Calle Prendía', que suenan a Jamaica, pero están hechos aquí. Pánico 45 trabaja cómodo con ciertos ritmos en boga, como el Trap y el Reggaeton, pero lo que realmente le distingue, es su capacidad para producir y cantar Dembow, un estilo de raíz dominicano, inconteniblemente rítmico y muy bailable, que combina diversos sones urbanos y que ningún artista español sería capaz de defender con tanta autoridad como lo hace él.

Leo Maravilla lanza 'Love On The Street', su primer larga duración donde se mueve con soltura en ritmos juveniles como el trap, rythm and blues o reggaeton. Formado por siete cortes, incluye el videoclip del single 'Mi mai me dijo» y cuenta con la colaboración de Pánico 45, que está al mando de los beats de este trabajo junto a, también, Johan On The Trap.

Como su compañero, Leo Maravilla es un joven artista dominicano radicado en Asturias que se inicio en la música en 2017 y que ya ha presentado varios singles y videoclips y su primer EP digital. Ya ha demostrado su valía en directo actuando de telonero de diversos artistas internacionales latinos y cuenta con una legión creciente de jóvenes seguidores.

Si quieren saber a qué suena esto, solo tienen que acercarse esta tarde a las presentaciones en directo que tendrán lugar en la Fnac del Centro Comercial Intu Asturias, a partir de las 19 horas, y a la discoteca Go! de Gijón a partir de las 3 de la madrugada, donde Pánico y Leo estarán presentando y firmando sus discos, así como una edición limitada de camisetas.