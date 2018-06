«El público lo que quiere es escuchar las canciones con las que se enamoró» El artista mexicano Armando Manzanero. / E. C. Autor de boleros inolvidables, ha compuesto éxitos para los mejores artistas internacionales y sigue de gira a sus 83 años Armando Manzanero actuará este domingo en el Teatro Jovellanos de Gijón MIGUEL ROJO GIJÓN. Jueves, 7 junio 2018, 00:13

Cuando delante del nombre de alguien se tiende a colocar la palabra maestro, es por algo. Armando Manzanero (Mérida, México, 1934), el maestro Manzanero, actúa este domingo en Gijón, en el Teatro Jovellanos (20.30 horas). Será la primera vez en sus 83 años de vida y casi 70 de carrera que lo haga. En 2007, el autor de canciones como 'Somos novios', 'Contigo aprendí', 'Esta tarde vi llover' y 'Como yo te amé' -entre otras 1.000-, es músico, productor y compositor que ha escrito canciones que luego cantaron Frank Sinatra, Luis Miguel, Malú, Alejando Sanz, Tony Bennet, Elvis Presley y Raphael, solo por citar algunos. Este domingo, además, abrirá el concierto Los tres reyes, grupo fundado por los hermanos Gilberto Puente y Raúl Puente, acompañados actualmente por el cubano Bebo Cárdenas, en la que es su gira de despedida tras décadas de carrera musical.

-Está dando una serie de conciertos por España y le acaban de entregar un premio por su carrera. ¿Cómo se siente?

-Tuve la oportunidad de estar muchas veces en este país. Vengo a España desde el año 1968, y esta está siendo una gira muy agradable. Me dará mucho gusto estar allá en Gijón, por supuesto, donde me han dicho que no he actuado nunca. Estos días he conocido a gente muy hermosa, y siempre es bonito que le reconozcan a uno su trabajo.

-¿Cómo se siente al ver que sus canciones son interpretadas por estrellas de todo el mundo?

-Yo me siento muy halagado por la vida, porque logré agarrar un tiempo como compositor en el que las canciones eran duraderas, cuando tenían una vida larga. En la actualidad todo es muy breve y vertiginoso, pero lo que yo he escrito aún está en su buen momento.

-¿Será eso lo que ofrezca al público este domingo?

-Por supuesto. El público quiere oir esas canciones con las que se enamoró, de sus tiempos bonitos. Muchos otros las escucharon después de artistas como Luis Miguel y Alejandro Sanz, toda esta gente buena, que también estarán en el repertorio. A mí lo único que me preocupa es que la gente se divierta y sé que se lo va a pasar bien. Hablaré mucho también, contaré historias. Si cantase nada más, sería más aburrido.

-Hábleme de sus inicios como intérprete, en Mérida con su padre.

-Mi padre era un trovador, la música en Yucatán lo es todo. Mi forma de tocar era muy diferente a la suya, así que nunca nos entendimos. Después yo me enamoro de la canción romántica, que fue creciendo después de la revolución mexicana; la cercanía con Cuba también ayudó.

-Se dice que ha compuesto varios cientos de canciones.

-Es un dato muy extendido, pero erróneo, que son 400. Empecé a componer a los 15 años y ahora tengo 83. Lo cierto es que puedo tener más de 1.000 canciones. No quiero que suene pretencioso, pero es la realidad.

-Recientemente se le rindió homenaje en Chichen Itza, con un montón de estrellas.

-Fue muy agradable. Yo soy maya, y esos lugares los conocí con mi abuela cuando era niño. Ella era una eterna viajante que tejía hilos para los sombreros y recorría todo el país. Yo iba con ella y descubrí todos esos sitios mágicos.