El representante de República Checa, en el hospital tras su primer ensayo en Eurovisión Se lesionó en la espalda mientras ejecutaba uno de los movimientos estrella de la coreografía, pero asegura que «actuaré» EFE Lisboa Lunes, 30 abril 2018, 22:31

El representante de República Checa en Eurovisión 2018, Mikolas Josef, tuvo que ser trasladado a un hospital de Lisboa por una lesión sufrida mientras practicaba una acrobacia en su primer ensayo en el escenario del Altice Arena.

Josef, que participará en Eurovisión defendiendo el tema 'Lie To Me', se lesionó en la espalda este domingo, mientras ejecutaba uno de los movimientos estrella de la coreografía que acompaña su actuación, según informó el propio festival en un comunicado. «Un doctor le ha examinado sobre el terreno y ha recomendado que se le trasladase a un hospital por precaución», asegura la nota de Eurovisión. El jefe de la delegación de la República Checa, Jan Bors, declaró que «por el momento, no es necesario pensar en un plan B» para la actuación, según recoge por el medio portugués N-TV.

Un optimismo compartido a medias por el propio Josef, quien en un mensaje en su cuenta de Instagram, en la que aparece tendido sobre una camilla y con un collarín, comenta que no puede «ni siquiera caminar» y que su situación «ha empeorado después de varias horas». «Actuaré no importa lo que pase», advierte no obstante, dejando claro que estará en el escenario en la primera semifinal, prevista para el día 8 de mayo.

Según se ve en el vídeo de ese accidentado ensayo, publicado por el festival, Josef protagonizará una puesta en escena inspirada en un estilo «nerd» adolescente, en la que lucirá zapatillas y calcetines blancos, una camisa del mismo color con pajarita oscura, gafas y una mochila con que jugará a lo largo de la actuación. Sobre el escenario, tal y como se puede apreciar en el mismo vídeo, le acompañarán dos figurantes que realizarán acrobacias y bailes hip-hop aprovechando los ritmos urbanos de los que hace gala la canción «Lie To Me».

El montaje de la República Checa es uno de los que entran en las quinielas para ganar Eurovisión 2018, ya que actualmente es quinto en las apuestas, solo superado por Australia, Bulgaria, Francia e Israel, la gran favorita para hacerse con el triunfo. Aunque la gran final de Eurovisión se celebrará el 12 de mayo, los ensayos en el Altice Arena de Lisboa comenzaron el domingo, mientras que las semifinales tendrán lugar los días 8 y 10 del mismo mes. El concurso comenzará de manera oficial el próximo 6 de mayo, cuando los participantes desfilarán por la «alfombra azul» que se desplegará a orillas del Tajo.