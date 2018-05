«No es el rock de mi chica me dejó» Gaspar Fernández, Emilio Ribera, Dani Jiménez y Juan Duarte. / E. C. Nace Missouri, una banda que se presenta hoy en Gijón y que regresa al sonido de los 90, pero en español y con letras de un poeta PACHÉ MERAYO GIJÓN. Sábado, 12 mayo 2018, 00:16

Son Juan Duarte, Gaspar Fernández, Dani Jiménez, Emilio Ribera y Víctor Iniesta (aunque Víctor no esté siempre). Juntos se llaman Missouri y juntos se presentan esta noche en la sala Albéniz de Gijón con una idea clara: «Hacer rock de los 90, pero cantado en español y con letras de un poeta, Ricki Roga». Lo explica Emilio Ribera, añadiendo un mensaje a navegantes. «No será el rock de mi chica me dejó. Ese no». Y con ese recado subrayado cuenta cómo los cinco, que esta noche serán cuatro -Vïctor no podrá estar- han llegado a este punto después de años de tocar por separado en diferentes agrupaciones. Son músicos desde que recuerdan y Missouris desde hace dos años.

Todo empezó en 2015 el día que Tino di Geraldo, percusionista de renombre que lleva años con Luz Casal y acompañó también a Paco de Lucía, escuchó lo que Daniel Jiménez, bajista, llevaba tiempo escondiendo en sus cuadernos de compositor. «Nos cogió de una oreja y nos llevó al estudio». Y ahí ya no hubo marcha atrás.

De las grabaciones salieron cuatro temas producidos por el propio Di Geraldo, que se convirtieron en su aval para seguir adelante. Esta noche presentan una decena porque la historia ha ido creciendo. «Y todas nuestras», apunta orgulloso el guitarrista, que no es el único de la banda. Víctor Iniesta también pone cuerdas, como Dani Jiménez. La voz es la de Juan Duarte y la batería la toca Gaspar Fernández.

Entre todos unen Asturias y Madrid en carretera y en identidades, pero han elegido este Norte para mostrarse. Llevan años preparando la cita y toda la vida acumulando experiencia. «Cada uno tocábamos con una o varias bandas diferentes. Víctor, por ejemplo, es el guitarra de Manolo García», cuenta Emilio, que recuerda cómo él y Daniel esperaron a que aparecieran los músicos «idóneos» y los encontraron. Después «hubo que esperar y hacer muchas pruebas hasta que apareció la voz y el talento de Juan Duarte y completar así la formación». Ahora solo falta el disco. Llegará tras el concierto. De momento, toca enfocar la energía en el directo y eso es lo que harán esta noche, a partir de las 21 horas en el Albéniz donde compartirán cartel con Los Deltonos.