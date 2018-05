«El rock ha muerto» Fernando Fernández-Guerra, Ignacio García-Arango (presidente del Foro Jovellanos) y Rafael Antuña, poco antes de la conferencia de ayer en el Museo Casa Natal del ilustrado. / DAMIÁN ARIENZA Fernández-Guerra contrapuso la revolución rockera y la ilustrada en el Foro Jovellanos en un acto en el que colabora el Aula de Cultura de EL COMERCIO A. VILLACORTA GIJÓN. Viernes, 1 junio 2018, 00:08

¿En qué se parecen dos episodios aparentemente tan alejados, en lo temporal y lo conceptual, como la revolución que supuso el rock y la revolución ilustrada? Pues, según Fernando Fernández-Guerra, «gijonudo» por los cuatro costados de la añada de 1950, crítico taurino y musical, ambas fueron «insurrecciones, aunque no armadas». Eso fue lo que defendió ayer en un acto organizado por el Foro Jovellanos en colaboración con el Aula de Cultura de EL COMERCIO en el Museo Casa Natal del ilustrado gijonés. Una cita en la que el escritor explicó que, sin embargo, las diferencias entre ambas también son sustanciales.

Para empezar, porque «la revolución protagonizada por los ilustrados fue hecha de arriba abajo por los que tenían acceso a la cultura y al dinero, que podían viajar y estaban en contacto con las corrientes de la ilustración francesa. Fue despótica. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo», mientras que la revolución que supuso la irrupción del rock «no fue ni de los ricos ni de los pobres, sino interclasista. Por una parte, estaban los niños bien, pero también los hijos de los proletarios y los soldados de la Segunda Guerra Mundial».

Y una divergencia aún más profunda: «Mientras que la revolución del rock fue puramente estética, pero no ética, porque aquellos jóvenes no querían cambiar el mundo ni promovieron cambios económicos o políticos trascendentales», la ilustración «quiso transformar la sociedad, de la religión a las instituciones pasando por las cuestiones económicas, pero fracasó precisamente por eso, porque se hizo de arriba abajo, lo que nos condujo a los enfrentamientos que se produjeron durante todo el siglo XIX entre conservadores y liberales». Rifirrafes que han continuado hasta nuestros días y, de hecho, «el Congreso de los Diputados durante la moción de censura es el mejor ejemplo de las dos Españas», dijo.

No ocurre lo mismo con la vigencia de la música surgida en los cincuenta: «El rock ha muerto. Fue tan poderoso que ha sufrido una lenta agonía y no ha habido ninguna propuesta nueva desde hace más de treinta años», defiende, vehemente, Fernández-Guerra. «Yo voy a muchos conciertos por toda España y solo escuchas más de lo mismo: a los mismos grupos cantando la misma composición. Pero, eso sí, peor que entonces, porque para tocar bien hay que meterle muchas horas y la gente ahora lo quiere todo ya. La gente lee un tuit, no una novela. La gente quiere aprender a tocar la guitarra en quince días y eso no es posible: el arte requiere una formación, darle a la mollera y no ser conformista».

«¿Por qué siguen llenando Ilegales, Bruce o los Rolling? Porque no han sido desalojados por nadie mejor. ¿Cuál es la nueva propuesta? ¿'La Voz'? ¿'Operación Triunfo'? Pues eso es justo lo que estamos viendo».