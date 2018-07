«¿Quién podría tener algo en contra de Georgie Dann?» Pepe Colubi, en una pose sexy. :: E. C. El humorista Pepe Colubi, que vive en un eterno verano, defiende al autor de 'El chiringuito': «¿Pero tú has visto cómo sonríe y baila, la alegría que transmite?» Martes, 10 julio 2018, 00:30

Pepe Colubi (Cangas del Narcea, 1966), humorista, escritor, guionista irreverente y ácrata, es una estrella de la tele, hace bolos por toda España, escribe libros de éxito y, en el tiempo que le queda libre, va a los bares y ejerce de «pincha» especializado en 'reggae'. Lo suyo es un estío perpetuo en el que nunca se pone el sol.

-¿Cuántas ganas tenía de verano?

-Para mí todo el año es verano. Esa es la actitud.

-¿A qué se va a dedicar hasta septiembre?

-Planeo respirar con regularidad y envejecer dos meses.

-¿Cómo combate los calores?

-Les hablo de tú a tú. Intento convencerles por medio de la razón. Que depongan su agresividad. Hablando se entienden las temperaturas.

-Cosas que aprovechará a hacer que no puede el resto del año.

-Salir a la calle sin rebequita.

-¿Escapadas a la vista? -Para poder escapar, primero hace falta tener un sitio del que huir.

-¿Cuál fue el viaje de su vida?

-El primero, nacer. Luego he viajado más de lo que me gustaría. Soy lo que todos esos trayectos han hecho de mí.

-¿Domina el arte de hacer maletas o va de mochilero?

-Solo tengo la premisa de no facturar la maleta que lleve, incluso si no vuelo. Y me he especializado en pequeños bultos, incluso para estancias largas.

-¿Qué no falta en su equipaje?

-Ilusión.

-'Operación bikini'.

-En contra. Vigílate normalmente, todo el año, pero no aceleres el metabolismo contra reloj.

-Confiese: ¿alguna vez se ha puesto sandalias y calcetines al estilo guiri?

-Nunca. Lo diré en mayúsculas: NUNCA.

-¿Mar, monte o piscina?, ¿sol o sombrilla?, ¿norte o sur?

-A todo digo que sí, menos al monte.

-¿Factor de protección?

-30.

-¿Cuál es su playa de referencia?

-Cualquier playa con poca gente me vale como playa. Ya no quedan apenas. Me refiero a las playas, no a la gente.

-¿Qué se llevaría a una isla desierta?

-Una tumbona.

-¿Textil o se atreve con el nudismo?

-Me atrevo con el textil.

-¿Y bañador ceñido o de los que no marcan nada?

-Sueltecico.

-¿A qué sarao no falta?

-No tengo días marcados en la agenda. Me dejo llevar.

-¿Y dónde no le veremos nunca?

-En misa.

-¿Planes por si no para de llover?

-Mirar por la ventana.

-¿Hay algo que no soporte de esta época?

-Las cosas que no soporto ocurren durante todo el año.

-¿Y algún placer que le fascine especialmente?

-Mis placeres ocurren durante todo el año.

-¿Cerveza, gin tonic, sidra o sangría?

-No por ese orden.

-¿Cerrará los bares o aprovechará la mañana?

-No conozco ese «mañanas» del que usted me habla.

-¿Y la juerga más memorable?

-Siempre creo que la más memorable está por venir. Por eso no dejo de buscarla.

-Cuando fue la última vez que dijo aquello de: «No salgo más».

-No entiendo esa actitud derrotista. Arrepentirse de salir es la antesala de la muerte.

-Si tuviese que elegir: ¿siesta o paella?

-Paella, pero a la hora de la siesta. Paella tardía, casi merienda.

-¿Y la última vez que se rió con ganas?

-Cada día, siempre que puedo. Tengo una especie de catálogo de recuerdos que me hacen reír aunque no quiera.

-¿Cuál es el estío de su vida?

-Uno especialmente iniciático fue el de 1990 en Llanes.

-¿Y el peor?

-No quiero pecar de optimista boborolo, pero me cuesta pensar en negativo. Diré el del año 2003.

-¿Su canción del verano?

-Las buenas canciones no tienen estación, pero ahora mismo elijo 'Más fresco', de los fabulosos Locoplaya.

-Georgie Dann: a favor o en contra.

-Por el amor de Dios, ¿quién podría tener algo en contra de Georgie Dann? ¿Pero tú has visto cómo sonríe y baila, la alegría que transmite?

-¿Y si suena reguetón?

-Tardo tres canciones en venirme abajo. Pero para mí es mucho peor, demencial, el 'pop latino'.

-¿Se liga más en verano o todo es un mito?

-¿Más que cuándo? Mito y timo se escriben con las mismas letras.