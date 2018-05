El tirón de los musicales arrasa en Gijón El elenco de este musical protagonizado por una familia que es cualquier cosa menos convencional. / E. C. El espectáculo, con casi todo el papel vendido, ofrecerá una sesión más de las inicialmente previstas y se quedará hasta el domingo Tras el éxito de 'The Hole' o 'Priscilla', es el turno de la familia Addams, que llega mañana al Jovellanos A. VILLACORTA GIJÓN. Martes, 22 mayo 2018, 00:11

¿Qué ocurre cuando en una familia disfuncional aterriza alguien 'normal' en calidad de pretendiente? Seguro que les suena la situación. Pues eso es lo que va a ocurrir a partir de mañana en el gijonés Teatro Jovellanos, donde a punto está de desembarcar 'La familia Addams', que, tras el éxito de títulos como 'The Hole' o 'Priscilla', viene a sumarse a la fiebre por los musicales en la ciudad.

Los datos lo corroboran, porque, con casi todo el papel vendido y entradas que oscilan entre los 29 y los 55 euros, la compañía encargada de darles vida, con un elenco encabezado por Carmen Conesa y Xavi Mira, ha tenido que añadir una fecha más a las inicialmente previstas. Así que, en lugar de hasta el sábado, se quedará hasta el domingo en Gijón.

El espectáculo, que traslada a las tablas del coliseo a los personajes creados por el ilustrador Charles Addams y que encandilaron a varias generaciones a partir de su adaptación televisiva en los sesenta y su salto a la pantalla grande en los noventa, será dirigido por Esteve Ferrer y producido por LetsGo Company, la misma que firmó la producción de 'Dirty Dancing', 'The Hole', 'The Hole 2' y 'The Hole Zero'. Una comedia que comenzó su recorrido por los escenarios en el Ford Center for the Performing Arts Oriental Theatre de Chicago en 2009 para continuar, después, en el Lunt-Fontanne Theatre de Broadway en 2010 cosechando un enorme éxito de público y crítica.

El mismo fervor por los Addams que ahora la ha traído a España para adentrarnos en el mundo de esta familia a punto de enfrentarse a una pesadilla espeluznante: sus peques se hacen mayores. Así que, cuando Gómez y Morticia, que han intentado preservar los auténticos valores del clan durante cientos de años, descubren que su macabra y querida hija Miércoles se ha enamorado de Lucas Beineke, un chico dulce, cariñoso e inteligente de una familia tan aburrida como predecible, todo se tambalea en esta saga a la que es imposible no querer. Porque, al fin y al cabo, ¿quién no es un poco disfuncional?