Tributo a la ciudad de las canciones Nola Gospel Project llenó el Teatro Jovellanos con sus ritmos contagiosos. / FOTOS: JOAQUÍN PANEDA Nola Gospel Project dedicó su concierto en el Teatro Jovellanos a Nueva Orleans JESSICA M. PUGA GIJÓN. Domingo, 17 diciembre 2017, 00:57

Si todos los caminos llevan a Roma, todos los sonidos empiezan, pasan o terminan en Nueva Orleans. La ciudad de las canciones, donde nació el jazz, triunfó el góspel y encontró un hueco el rock & roll, fue la protagonista del concierto celebrado anoche en el Teatro Jovellanos. Los responsables de hacer bailar, y hasta cantar a viva voz, al público durante los noventa minutos que duró el concierto fueron los componentes del Nola Gospel Project, que no estuvieron solos sobre el escenario. Acompañándoles estaban Charmaine Neville y el pianista Amasa Miller, quienes brillaron con luz propia. El concierto, titulado 'Érase una vez Nueva Orleans', fue una fiesta llena de recuerdo y sentimiento. La crónica de un viaje anunciado con la música como eje central y homenaje incluido a Louis Armstrong y su 'What a Wonderful World'. Un periplo con parada en Congo Square, con espacio para explosiones de energía y tiempo para la reflexión, y que concluyó al sonar ritmos próximos al hip hop y el funky.

Los quince músicos que salieron a escena en primer lugar sabían lo que querían: hacer disfrutar al público, que prácticamente llenó el teatro. «Señoras y señores, chicas y chicos, feliz Navidad», saludaron. Y, a juzgar por los aplausos que se sucedieron durante el concierto, lo consiguieron con creces. La primera canción ya levantó a la mayoría de los presentes de su asiento; en la segunda, más tranquila, muchos se animaron a cantar, y la euforia se desató cuando sonó 'Hallelujah', preludio de la puesta en escena de Charmaine Neville.

Cuando ella tomó las riendas, el soul fue el protagonista, y el desgarro vocal tuvo nombre propio. Se apoderó del escenario, lo llenó con su sola presencia, y deleitó con giros de voz solo posibles en su garganta. «Estoy muy feliz de estar aquí», dijo, antes de lanzar un mensaje para animar a acabar con los problemas del mundo: «Podemos cambiar las cosas».

La historia de la música no sería igual de no haber existido Armstrong, Mahalia Jackson, Fats Domino y The Neville Brothers. Todos, además de llevar el ritmo en las venas, tienen en común la procedencia: Nueva Orleans, ciudad que hoy en día supera por poco los 300.000 habitantes. Hasta desfile al más puro estilo de Luisiana pudo disfrutarse anoche. Los músicos emularon la 'second line', con sombrilla incluida, animando al público a subir el escenario. Esa fue la despedida. Por todo lo alto. Antes, había sonado un clásico, 'Oh happy day'.

Nueva Orleans, la ciudad en la que, dicen, siempre hay música en el aire, animó a Gijón, que cada diciembre se rinde a la música religiosa afroamericana con este festival. Hoy termina y los encargados de echar el cierre son los chicos de The South Caroline Gospel Chorale, que triunfaron el pasado año y por eso repiten.