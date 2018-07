«Mi último concierto aquí fue el peor de mi vida»

Metrópoli vuelve a contar con Taburete para uno de los conciertos del escenario principal, tras su paso en Navidad por el Metrópoli Winter Edition. La banda que lidera Willy Bárcenas, que nos atiende de camino al estudio de grabación de Madrid donde ultiman su nuevo disco, 'Madame Ayahuasca', anuncia que estrenarán una canción en Gijón.

-Regresan a Asturias, su tercer concierto en seis meses.

-Volvemos con muchas ganas, como siempre. Fue una pena el concierto de Baldumac, la lluvia nos impidió hacer un concierto en condiciones. Decidimos que teníamos que tocar fuese como fuese y creo que la gente que estaba lo agradeció bastante.

Taburete estrenará en Gijón una de las canciones de su próximo disco, 'Madame Ayahuasca'

-Pues esta semana anuncian tormentas...

-No sé. Ya parece un poco de coña lo de las tormentas. Pero saldremos esté como esté. Me han dicho que el escenario está muy bien preparado y, salvo que caiga el diluvio universal, con rayos, tocaremos seguro y será un concierto largo.

-Están inmersos en la grabación de 'Madame Ayahuasca' y puede decirse que el primer single, 'Belerofón', ya es todo un éxito.

-Sacaremos el segundo single, el que da nombre al disco, 'Madame Ayahuasca', en un par de semanas y luego no sabemos si sacar otra canción más o sacar el álbum completo en septiembre. Precisamente ahora (por ayer) me voy al estudio a hacer unas mejoras en las voces. Creo que va a sorprender. Hicimos una escucha con fans la semana pasada y la verdad es que las caras de la gente eran impactantes. Les gustó mucho y, además, creo que hay un gran cambio de los anteriores a este.

-¿En qué cambia? 'Belerofón' es una canción muy pop.

-El single sí que es verdad que es más pop, pero hay una serie de canciones mucho más rockeras. Hemos incluido cuerdas en un par de temas, otra tiene un toque a ranchera, nos atrevemos con la cumbia, la música cubana y otras, como 'Belerofón', sí que tienen el toque acústico de los primeros discos. Otro cambio son las letras. Pasamos de tanto alcohol y fiestas a temas más melancólicos. Tendrá diez canciones en total.

-¿Escucharemos alguna de ellas en Gijón?

-'Belorofón' sonará seguro. 'Desde Rusia con amor', la que sacamos para animar a España en el mundial, hay un debate interno para ver si la tocamos o no. Pensé que íbamos a ganar a Rusia, pero, tras la derrota, no sabemos que hacer. Seguro que la acabamos tocando. Y estrenaremos un tema inédito del próximo disco, 'Madame Ayahuasca' o quizá 'Por lo que pueda pasar'. En todo caso, será la primera vez que la toquemos.

-Desde mañana en Gijón hasta el día 22 no tienen conciertos. ¿Se van de vacaciones?

-Hay que dar los últimos retoques al disco. Tenemos el 20 de julio como fecha límite y esperamos coger una semana o diez días para descansar un poco y desconectar, porque en agosto tenemos concierto y en septiembre gira con el nuevo disco. Primero haremos Madrid y Barcelona, después haremos gira por salas hasta diciembre y, a continuación, México, para volver a España en enero. Para el año que viene tenemos cincuenta conciertos ya cerrados, jugándonoslo ya en recintos más grandes.

-¿Qué hará en diez días libres?

-Me iré a la montaña. Quizás al valle de Arán, Ordesa, o la sierra de Madrid. Antxón se irá a la playa, pero yo prefiero la montaña. Tengo ganas de ir al Naranjo de Bulnes. Nunca he caminado por los Picos y me apetece descubrirlos.

-¿Qué grupos españoles le gustan o recomendaría a la gente que sigue a Taburete?

-Yo estoy escuchando mucho a Izal. El último disco me gusta mucho. Y también un grupo que se llama Mi hermano y yo. Tocamos con ellos en Madrid en un concierto solidario y grabaron algunas voces con nosotros en el disco que están muy bien. Están preparando nuevo disco. También disfruto con La MODA, Vetusta Morla, Sexy Zebras... Y Carolina Durante cada vez me gustan más.

-¿Cómo está en lo personal? No debe ser fácil ver que su apellido esté todo el tiempo en los medios por temas que no están relacionados con el grupo.

-Por suerte, ya ha pasado aquella semana que tan larga se me hizo. Fue precisamente cuando vinimos a Asturias, y el de Baldumac fue, seguro, el concierto más difícil que he tenido que dar en mi vida. Intento centrarme en lo que son los conciertos y en el disco. A mí aquello me tuvo con el corazón muy jodido durante bastantes días, pero ahora estamos más centrados.

-También se ha visto envuelto en una agresión, precisamente por el tema de su padre.

-La verdad es que la gente tiene que ponerse en mi situación. Si estás con tus amigos de fiesta, con copas de por medio, y viene alguien a tocarte los huevos, son cosas que pueden pasar. He pedido disculpas y todo está ya arreglado. No hay que darle muchas vueltas más y prefiero no seguir hablando de ello.

-Es de agradecer que hable abiertamente de ello y que siga concediendo entrevistas.

-Con vosotros, y en Asturias en general, siempre he notado respeto y un cariño especial. Se le da valor a lo que hacemos, a la música, por encima de la parte personal.