La venta de canciones en EE UU vuelve a aumentar gracias al 'streaming'
Un trabajador coloca vinilos en la fábrica de Erika Records.
El vinilo más vendido fue la banda sonora de la exitosa película 'Los guardianes de la galaxia'

Las ventas de canciones volvieron a crecer en 2017 en Estados Unidos, aprovechando el auge de los servicios de escucha en línea, anunció el miércoles la firma especializada BuzzAngle Music. El consumo total de música creció un 12,8% en volumen el año pasado en el mercado más grande del mundo, triplicando el aumento de 4,2% registrado en 2016.

Bajo el impulso del grupo sueco Spotify, los servicios de 'streaming' (transmisión por Internet) a demanda superaron a las descargas de plataformas como iTunes que habían revolucionado la industria de la música hace unos años. Así, según BuzzAngle Música, la cantidad de canciones escuchadas en promedio en 'streaming' cada día en Estados Unidos (1.670 millones) casi triplicó a todas las canciones descargadas en todo el año (563,7 millones).

La transmisión de música en línea aumentó más de 50% en un año. Según la empresa, más del 80% de las reproducciones son de sitios de suscripción.

Pero no todo es color de rosa: muchos artistas se quejan de recibir solo una pequeña porción de las ganancias en este nuevo escenario. Wixen Music Publishing, que posee los derechos de Neil Young y The Doors, demandó la semana pasada a Spotify por 1.600 millones de dólares. La empresa afirma que el grupo sueco no ha requerido los permisos necesarios para armar su catálogo de 30 millones de canciones. Spotify también se enfrenta a una creciente competencia, con la llegada de servicios ofrecidos por gigantes como Apple y Amazon.

Por otra parte, si bien las ventas de álbumes siguieron disminuyendo en 2017, hubo una excepción para un soporte: el vinilo, que creció un 20% gracias a un renovado afecto de los aficionados y coleccionistas. El rock y los títulos viejos superaron a otros estilos musicales en vinilo, pero la mayor venta del año pasado fue la banda sonora de la exitosa película 'Los guardianes de la galaxia' (2014), con temas de David Bowie y Marvin Gaye. En todos los soportes combinados, el álbum más vendido fue 'Reputation', de Taylor Swift, con casi 1,9 millones de copias, dijo BuzzAngle Music. La estrella pop mantuvo su disco fuera de los sitios de 'streaming' durante tres semanas para maximizar sus ventas.

Después del vinilo, otro soporte histórico parece alcanzar cierta renovación: el cassette. El número de copias vendidas se duplicó en 2017, pero sin superar las 100.000.